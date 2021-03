A4, lavori da Peschiera a Vicenza: Verona Sud chiuso per una notte in entrata in direzione Milano

Scattano martedì sera una serie di interventi in autostrada, che porteranno ad alcune limitazioni alla viabilità. In provincia invece sono previsti lavori nella zona di Villa Bartolomea

Rallentamenti in A4 a causa di un restringimento della carreggiata - Immagine di repertorio

Prosegue la serie di interventi in autostrada, ma anche in provincia, che potrebbero causare alcuni disagi agli automobilisti.

A4

Per lavori di pavimentazione, tra il casello di Verona Sud e l’interconnessione con l’A22 del Brennero (dal km 280+400 al Km 279+000), si viaggerà su una sola corsia di marcia, dalle ore 20 di martedì 9 marzo alle ore 6 di mercoledì 10 marzo, dalle ore 20 di mercoledì 10 marzo alle ore 6 di giovedì 11 marzo e dalle ore 20 di giovedì 11 marzo alle ore 6 di venerdì 12 marzo.

In concomitanza con tali lavorazioni dalle ore 20 di martedì 9 marzo fino alle ore 6 di mercoledì 10 marzo verrà chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano del casello di Verona Sud.

Tra i caselli di Peschiera e Sommacampagna invece, per lavori di installazione delle boccole degli attenuatori d’urto al Km 261+500, dalle ore 20 di giovedì 11 marzo alle ore 6 di venerdì 12 marzo, i viaggiatori potranno usufruire di due corsie, di cui una a larghezza ridotta.

Per lavori di manutenzione del corpo stradale delle gallerie dei colli Berici, tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest, la carreggiata Ovest (direzione Milano), resterà aperta al traffico con una sola corsia di marcia dalle ore 20 alle ore 6 nelle notti dall’11 al 14 marzo 2021.

Villa Bartolomea

La Provincia di Verona infine ha comunicato che è stata prorogata fino al 15 marzo la sospensione della circolazione lungo un tratto della strada provinciale 46/a "di Beccascogliera", nel territorio di Villa Bartolomea. La limitazione, prevista nella fascia oraria tra le 8 e le 18, è necessaria per permettere al Comune di completare un intervento di demolizione e ricostruzione di un ponticello tra via Traversa Nuova e via Beccascogliera.