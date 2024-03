Ricavati cinque alloggi per famiglie in difficoltà nel trovare casa in affitto

Comune di Verona e Istituti civici di servizio sociale (Iciss) vanno incontro alle famiglie che faticano a trovare un alloggio in affitto.

I due enti hanno firmato una convenzione che prevede la gestione da parte del Comune di cinque unità abitative all'interno di Verona Ospitale, la residenza dell'Iciss in Via Carso. Gli alloggi saranno assegnati a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali. Si tratta di famiglie che si trovano in situazioni di fragilità economica e sociale, con la presenza di minori, anziani e disabili, alle prese con un mercato delle locazioni con un’offerta sempre minore e con richieste di affitti sempre più alti o, in alcuni casi, con situazioni di sfratto per morosità.

La collaborazione intende dare una risposta all’emergenza abitativa presente nel territorio comunale contribuendo ad attuare un sistema di welfare abitativo atto a sostenere le fasce più deboli della popolazione. L’accordo, valido fino al 2026, prevede che il Comune versi un contributo mensile all'Iciss a fronte di una minima quota a carico delle famiglie che usufruiranno degli alloggi.

«La difficoltà di reperire alloggi in affitto, con costi sempre più alti, è un problema che diventa ancora più grave per le famiglie in difficoltà economica - ha spiegato l’assessora ai servizi sociali Luisa Ceni - Grazie a questa collaborazione diamo una risposta concreta a situazioni di momentanea difficoltà vissute da famiglie con situazioni di disagio economico e sociale che altrimenti non saprebbero dove recarsi».