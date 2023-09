Migranti, Zaia: «Francia e Austria sospendono Schengen. L'Europa batta un colpo»

Anche ieri, 21 settembre, al confine di Ventimiglia tra Italia e Francia, tantissimi migranti sono stati respinti. Del resto, l'avvertimento francese era stato chiaro: «Aiuteremo l'Italia nell'accoglienza ma non dei migranti irregolari». Migranti che vengono respinti da una linea di confine che è stata fortificata. Come è stata fortificata anche un'altra linea di confine, quella dell'Austria, che seguendo l'esempio francese è pronta a bloccare gli spostamenti secondari di coloro che in un modo o nell'altro hanno raggiunto l'Italia ma che non vogliono rimanere nel nostro Paese.

E di fronte a questa chiusura delle frontiere, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia è tornato ad attaccare l'Unione Europea, come già fatto nelle settimane scorse. «È scandaloso che due paesi come Francia e Austria di fatto sospendano Schengen per evitare l'arrivo dei migranti - ha dichiarato Zaia - Ciò nasconde che il ricollocamento europeo non dà risultati. Quindi non riusciamo né a rimpatriare né a ricollocare i migranti. E noi rimaniamo gli unici ad occuparci di un problema che è europeo e internazionale. Davanti a tutto questo è necessario che l'Europa, se c'è, batta un colpo».