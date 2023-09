Pressing di Tosi su leghisti scontenti, anche Marcato potrebbe entrare in Forza Italia

Il pressing di Forza Italia sui leghisti scontenti è sempre più forte ed è ormai esteso a tutto il Veneto. L'opera di persuasione di Flavio Tosi, in qualità di coordinatore regionale di Forza Italia, sta portando i suoi frutti e potrebbe portarne di nuovi e rilevanti.

In provincia di Verona, ad esempio, il consigliere comunale di Castelnuovo del Garda Andrea Adami ha aderito a Forza Italia. Un passaggio che è stato commentato così da Tosi: «Continua il percorso di rafforzamento e crescita del partito sul territorio con l’ingresso di amministratori rappresentanti del civismo e vicini alle loro comunità locali».

Un «percorso di rafforzamento» che Forza Italia sta seguendo in tutto il Veneto. Ad esempio, nel Padovano, l'ex sindaco di Albignasego Massimiliano Barison è ritornato in Forza Italia. E le sue orme potrebbero essere seguite da Fabrizio Boron e soprattutto dall'assessore regionale Roberto Marcato.

Un possibile segnale del passaggio del leghista Marcato in Forza Italia è stato colto dal giornalista di PadovaOggi Ivan Grozny Compasso e dai colleghi che hanno partecipato alla commemorazione dell'11 settembre a Padova.

Alla cerimonia c'era anche l'assessore regionale che non sfoggiava più la spilla con il leone di San Marco, uno dei simboli della Lega in Veneto. E un altro simbolo leghista è il fazzoletto verde, che però oggi non spuntava dal taschino della giacca di Marcato, il quale ha scelto un fazzoletto bianco e azzurro, due colori che identificano Forza Italia. Ma ai giornalisti che facevano notare questi particolari, Marcato ha risposto con ironia.

Pare, però, che qualcosa sia cambiato anche nel discorso istituzionale dell'assessore regionale. Discorso in cui Marcato ha chiesto di fare attenzione e di non lasciare abbandonate le periferie dove vivono molti figli o nipoti di immigrati. E al termine del suo intervento, il consigliere regionale ha citato Elisa Venturini, consigliera regionale di Forza Italia, portando il saluto della giunta e del consiglio regionale.