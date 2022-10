Vigili del fuoco ed esercito uniti per la riqualificazione di un fortino austriaco dell’anno 1806 a Peschiera

Dal 17 ottobre al 20 ottobre i vigili del fuoco scaligeri hanno partecipato ad un progetto formativo/collaborativo con il comando logistico dell’esercito italiano (Parco materiali motorizzazione genio artiglieria e Nbc), denominato "Esercitazione Vorwerk 2022", per il recupero e la messa in sicurezza di un fortino austriaco risalente all’anno 1806. "Forte Mandella", questo il nome del sito, si trova all’interno di un sedime militare nel comune di Peschiera del Garda e che, come spiegato dai vigili del fuoco in una nota, versava «in stato di abbandono aggravato dalla folta vegetazione anche ad alto fusto che sovrasta la costruzione stessa». L’intervento dei vigili del fuoco ha riguardato il taglio delle piante, in un contesto di tipo addestrativo e sinergico, sulla base delle prescrizioni tecniche ricevute dalla Soprintendenza di Verona, consentendo così, al personale partecipante, di accrescere il proprio bagaglio professionale in una tipologia d’intervento che negli ultimi anni li vede sempre più impegnati.

Alle quattro giornate formative hanno partecipato circa quaranta vigili del fuoco che, dopo un briefing e un incontro didattico, si sono alternati nelle aree di lavoro per mettere in pratica le competenze necessarie al corretto utilizzo delle motoseghe nelle varie condizioni di lavoro, l’importanza del controllo dell’area di lavoro prima dell’inizio dello stesso, la predisposizione di una via di sicurezza e la valutazione delle zone di compressione e trazione della pianta prima di effettuare il taglio. Al Lavoro hanno partecipato anche due escavatori dei vigili del fuoco per liberare le aree disboscate caricando sui mezzi dell’esercito il materiale tagliato.

La mattina del 20 ottobre, è stato indetto il Dvd (Distinguisd Visitor Day), dove il comandante del Parco materiali di Peschiera, colonnello tramat. Antonio Imbimbo e il comandante dei vigili del fuoco. dott. Ing. Luigi Giudice, hanno presentato l’attività dell’esercitazione e la finalità della stessa alle numerose autorità militari e civili presenti. A seguire vi è stata una visita guidata alle aree del forte già rese visitabili dal personale dell’esercito nelle settimane precedenti.

L’iniziativa ha riscosso il plauso del sindaco di Peschiera del Garda, Maria Orietta Gaiulli e delle altre autorità presenti. Forte Mandella, rientra tra i siti storici di rilievo del territorio veronese e l’evento ha rappresentato un esempio di collaborazione tra i vigili del fuoco e l’esercito che, oltre ad avere rilevanza dal punto di vista formativo, ha permesso di riqualificare il sito storico.