Letta incita Tommasi: «L'impostazione della campagna elettorale è quella giusta»

Oggi, 2 maggio, il segretario del Partito Democratico Enrico Letta è salito a Padova per sostenere la campagna elettorale del sindaco uscente Sergio Giordani. Ma da Padova, Letta ha lanciato un messaggio anche per Verona: «L'impostazione della campagna elettorale di Damiano Tommasi è perfetta».

Enrico Letta aveva incontrato a marzo il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra di Verona e a lui aveva dato un solo consiglio: «Sii te stesso, perché sei una persona che nella vita ha raggiunto importanti traguardi. I cittadini di Verona sceglieranno la "persona", e quella persona sei tu». Da allora, la campagna elettorale di Tommasi è andata avanti ed il segretario del PD non ha nulla da rimproverare al suo candidato. «La coalizione c'è ed è larga - ha detto Letta riferendosi a Rete!, ovvero l'unione delle forze politiche attorno alla candidatura di Tommasi - E penso che a Verona possiamo mandare un messaggio in continuità con quello di Padova».

Quello di Padova, per Enrico Letta, rappresenta un «modello di buona amministrazione» fatto di «spirito civico e attaccamento ai programmi» e soprattutto «senza litigi». Un «modello che vorrei esportare ovunque», anche se lo stesso Letta ha riconosciuto e rispettato le specificità della coalizione veronese.