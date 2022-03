Tommasi: «Qui per realizzare il potenziale inespresso della città». Letta: «Sarai il sindaco della Verona sostenibile»

«Ringrazio il segretario del Partito democratico Enrico Letta per l’entusiasmo trasmesso oggi verso il nostro modello di Rete per Damiano Tommasi e tutto il Pd Verona che mi ha ospitato questa mattina alle Agorà Democratiche. C’è grande responsabilità nei confronti di questo progetto, che punta a dare credibilità alla nostra città attraverso una proposta politica che guarda al futuro, con l’obiettivo di risvegliare lo spirito di partecipazione delle cittadine e dei cittadini. Verona è una delle città con maggiore potenziale inespresso: riappropriamoci di ambizione e orgoglio, per raccontare meglio quello che siamo veramente». Lo scrive sui social il candidato sindaco di Verona per il centrosinistra, Damiano Tommasi, all'esito dell'incontro con il segretario dem Enrico Letta, impegnato anche oggi nel territorio scaligero, all’Hotel Best Western di San Giovanni Lupatoto in occasione dell’assemblea dell’Agorà democratica veronese riunita in sessione plenaria.

Lo stesso Enrico Letta ha poi promesso di ritornare a Verona per sostenere la candidatura di Tommasi a prossimo sindaco del capoluogo: «Tornerò a Verona. Abbiamo due mesi di tempo per costruire la svolta per la città, per la Regione e per l’intero paese, perché il voto veronese ha un impatto sull’intera vicenda del Nordest», ha detto Enrico Letta.

L'ex centrocampista della nazionale ha a sua volta spiegato: «La partita a Verona è una partita su Verona, ma ha un respiro anche nazionale e ci tenevo a far incontrare al segretario i componenti della nostra coalizione, mostrare quanti si sono messi in gioco per creare quell'unità che a mio avviso serve per amministrare una città. Spendersi per la amministrative significa spendersi per la propria città e per i propri cittadini, - ha poi aggiunto Damiano Tommasi - credo che stiamo riuscendo a portare avanti questo progetto perché fin dal primo momento abbiamo messo al centro Verona e le sue cittadine, Verona e i suoi cittadini con i loro bisogni. Il record che vorrei ottenere è anzitutto quello di elettori presenti alle urne a scegliere i loro candidati, perché penso che questo possa solo essere un beneficio per la città».

Nel corso del suo intervento Damiano Tommasi ha detto di ritenere Verona «una delle città con il maggior potenziale inespresso rispetto alla sua dimensione, sia culturale, economica, di presenza sul dibattito politico anche nazionale, e credo che questo sia uno dei nostri obiettivi, ovvero ridare a Verona la giusta dimensione che le spetta, questo per me vuol dire resposabilità». Tommasi ha quindi specificato: «La città sta già facendo molto in diversi settori, dal sociale al manifatturiero Verona è già un'eccellenza, ma bisogna raccontarla e dare fiato a questa eccellenza, darle fiducia».

Dal canto suo il segretario dem Enrico Letta ha espresso parole di estremo sostegno alla candidatura di Tommasi: «Conosco Damiano da molto tempo, ci siamo conosciuti quando vivevo a Parigi nella mia parentesi fuori dalla politica e devo dire che da lì è nato un rapporto di stima reciproca. Per spigerlo a questa sua nuova avventura l'unico consiglio che mi sono sentito di dargli è: sii te stesso, perché sei una persona che nella vita ha raggiunto importanti traguardi nelle sue attività precedenti, sii te stesso, sii sindaco autentico. I cittadini di Verona sceglieranno la "persona", e quella persona sei tu. Sarai il sindaco della Verona sostenibile, una città in grado di innovare e di includere, che riconsegnerai alle nuove generazioni meglio di come l’hai trovata».

Durante la mattinata di oggi, sabato 19 marzo, Enrico Letta si è soffermato a lungo a discutere con il candidato sindaco Damiano Tommasi, prima a tu per tu, e poi assieme ai rappresentanti della coalizione e ai segretari Pd Verona Maurizio Facincani e Luigi Ugoli. Riprendendo i fili del confronto sulle "città sostenibili", oggetto tematico dell’Agorà dem, Letta ha invitato a non arretrare dalla via della trasformazione ecologica: «La transizione serve proprio a questo: mediare tra la paura della fine del mondo e la paura di non arrivare alla fine mese. Abbiamo la responsabilità di restituire una normalità alle nuove generazioni che tra il Covid e la guerra stanno imparando che la vita è soltanto un passare da una crisi all’altra».

Il candidato sindaco della coalizione civica di centrosinistra Damiano Tommasi è in conclusione tornato a ribadire le ragioni che l’hanno spinto ad accettare la sfida veronese: «Verona funziona anche senza mettere la seconda marcia, certo. Se esistesse un indicatore, la nostra città sarebbe al primo posto tra le città italiane e non solo per potenziale inespresso. Verona è una città che non è riuscita a fare squadra, finora si è seduta su se stessa. Ma ora ci sono nuove sfide e abbiamo nuovi progetti. Servono anche ambizione e orgoglio per essere rappresentativi nel mondo».

Tale «potenziale inespresso», che Tommasi identifica ad esempio nel «bisogno di fare rete con i Comuni contermini e le città limitrofe» in un’ottica europea ed internazionale, «è uno dei "perché" che ci hanno spinti a metterci in gioco e a fare squadra. La parte progressista della città ha un vantaggio sulle altre parti: può parlare di sostenibilità e può farlo anche con credibilità. Ci vogliono persone che diano fiducia. Noi ci siamo messi in gioco non per vendere fumo ai veronesi, - ha concluso Damiano Tommasi - ma per portare allo scoperto l’"arrosto", che è molto di più di quanto possiamo immaginare».

