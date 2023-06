Ex Manifattura Tabacchi, cede parte del cornicione. Nessun ferito tra i passanti

Sul posto sono dovuti intervenire solo i vigili del fuoco per una rapida messa in sicurezza

Solo un piccolo danno materiale che non ha provocato ferimenti tra i passanti. Ieri, 10 giugno, il pezzo di un vecchio cornicione dell'ex Manifattura Tabacchi di Verona si è staccato, cadendo sul marciapiede. I detriti non hanno colpito nessuno ed è quindi stato richiesto solo l'intervento dei vigili del fuoco.

I pompieri di Verona sono arrivati intorno alle 18.30 per mettere in sicurezza il cornicione danneggiato, nei pressi dell'incrocio tra Stradone Santa Lucia e Viale della Fiera. Un lavoro portato a termine in breve tempo e che non ha creato troppo disturbo alla viabilità della zona.