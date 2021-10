Ridotto il percorso dei carri, ma non la festa di un insolito "Sabato Gnocolar"

Un'invasione autunnale di maschere da carnevale. Re, duchi, principesse e tutti gli altri protagonisti del Carnevale Veronese hanno sfilato oggi, 30 ottobre, in questo insolito "Sabato Gnocolar", giorno in cui è stata recuperata la festa che non si è potuta celebrare l'inverno scorso a causa del Covid.

A partire dalle 14.30, 77 gruppi tra carri, bande e majorettes sono passati per Corso Porta Nuova, Piazza Bra, Via Roma, Rigaste e San Zeno. Un percorso ridotto rispetto al solito, ma è stata l'unica parte ridotta di questo Carnevale 2021 a Verona. Tutto il resto è stato grande, come il corteo aperto dalla statua di Dante.

Anche se in un giorno e in un periodo dell'anno diversi dal solito, la tradizione del Bacanal del Gnoco è stata rispettata fin dal via, con il sindaco Federico Sboarina che ha consegnato le chiavi della città al Papà del Gnoco. E il Sire del Carnevale Veronese quest'anno è stato anche onorato dalla presenza di 22 maschere italiane.

«Oggi si chiude un cerchio - ha commentato il sindaco - perché dopo la sfilata del 2019 era iniziata la pandemia, e oggi ripartiamo proprio da questo evento. Tutto alla fine probabilmente ha un senso e oggi, con il sorriso dei nostri bambini, delle nostre maschere e con il divertimento e la gioia che abbiamo dovuto tenere a freno per troppi mesi, oggi possono ricominciare. Ci riappropriamo delle nostre tradizioni, della nostra identità e della nostra cultura che, non per colpa nostra, abbiamo dovuto tenere chiuse in un cassetto. Negli animi di tutti è una ripartenza, così come l’economia, gli spettacoli e tutte le attività nella nostra città».

«Se in questo periodo riusciamo a fare il carnevale - ha sottolineato il presidente del Bacanal del Gnoco Valerio Corradi - è frutto di un grandissimo lavoro di squadra». E Papà del Gnoco ha aggiunto: «Poter essere qui, nel salotto di Verona che mi ha visto incoronare nell’Arena è fantastico. Per me oggi è un giorno bellissimo, sono molto emozionato a rappresentare la maschera della città, e ringrazio tutti i partecipanti alla manifestazione».