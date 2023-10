Casartigiani Verona, 50esimo anniversario. «Vita intensa al servizio delle imprese»

Casartigiani Verona ha compiuto 50 anni. «La nostra associazione - ha ricordato il presidente Luca Luppi (nel video con il vicepresidente Andrea Prando) - è stata pensata nell’estate del 1973, è stata fondata l'1 dicembre dello stesso anno ed ha poi proseguito la sua espansione successivamente. Sono stati 50 anni di vita intensa che ha coinvolto migliaia di imprese e di imprenditori, di cittadini e di famiglie».

La cerimonia del cinquantenario si è tenuta venerdì scorso, 28 ottobre, al Db Hotel di Sommacampagna, durante il congresso provinciale in cui sono stati presentati anche il consiglio direttivo eletto e la nuova giunta. Hanno partecipato tutti i presidenti che nei vari mandati si sono succeduti: Silvio Gonella, che è stato anche socio fondatore dell'associazione; Luigi Giarola, che ha ricoperto gran parte dei mandati e che è stato anche vicepresidente nazionale di Casartigiani; Pasquale Vaia, anch’esso ricoprente cariche nazionali; Andrea Prando, che ha avuto il merito di far riconoscere la federazione regionale nel 1997 dalla Regione Veneto; ed il presidente attuale fresco di rinnovo Luca Luppi.

«L’attività di Casartigiani Verona - ha ricordato ancora Luppi - si inquadra nella missione associativa di svolgere un ruolo di attore non soltanto economico e sindacale, ma anche sociale. E questo ruolo si è dimostrato ancora più importante e decisivo durante le fasi più acute della pandemia quando i nostri uffici, sempre aperti e sempre presenti, sono stati preziosi punti di riferimento per gestire anche le innumerevoli misure di incentivo disposte dal Governo. Con dedizione e senso di responsabilità, i nostri operatori hanno svolto una preziosa funzione sociale di sostegno e di consulenza nei confronti di tutti i cittadini, non solo artigiani e imprenditori».

«Il bilancio di questi nostri primi 50 anni - ha aggiunto Franco Storer, presidente regionale di Casartigiani Veneto - è per noi una tappa importantissima, che ci rende orgogliosi del lavoro fatto, e ci sprona anche a continuare a svolgere compiti sempre più ambiziosi. Sempre con la passione per il nostro lavoro e con la carica di umanità che dedichiamo a risolvere i problemi di coloro che si rivolgono alle nostre strutture».

Al termine dei lavori, sono stati consegnati dei riconoscimenti ai presidenti, ed è stato presentato il consiglio direttivo eletto e la nuova giunta esecutiva che rimarrà in carica per il prossimo mandato di tre anni. Luca Luppi è stato riconfermato presidente provinciale, Andrea Prando sarà il suo vice, e gli altri membri consiglieri sono Massimiliano Pontarollo, Micaela Quartucci e Tiziano Mirandola.