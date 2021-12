Tre positivi al Covid-19 in casa Verona Volley: «Tutti asintomatici, non partiranno per Perugia»

L'ondata di contagi non ha risparmiato gli atleti del Verona Volley.

La società infatti ha comunicato che nella giornata di martedì, «a seguito di un controllo di routine, è stata riscontrata la positività di Lorenzo Cortesia al Covid-19». Il club ha poi aggiunto che mercoledì, «a seguito di un doppio test con tampone antigenico e molecolare a cui si sono sottoposti tutti i componenti del gruppo squadra gialloblù, sono emerse anche le positività al Covid-19 degli atleti Federico Bonami e Jonas Aguenier. I tre giocatori, tutti asintomatici, sono in isolamento e non prenderanno quindi parte alla trasferta di Perugia».