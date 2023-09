Concluso il torneo di quarta categoria allo Scaligero, vince Daniele Campanini

Allo Scaligero di Via Colombo a Verona si è concluso il torneo di quarta categoria di tennis. Andrea Bonomini e Antonio Donato Boccardi hanno concluso la competizione con un’ottantina di partecipanti.

Davanti a tutti si è piazzato Daniele Campanini del Real Tennis di Castel d’Azzano che al terzo set ha messo al secondo posto il veterano di casa Fabrizio Motta. Terzi posti per Fabrizio Quattrociocchi altro home player e per Cristiano Magosso del Torricelle.

Si sono distinti con tre vittorie: Edoardo Vallazza (At Verona), Gaetano Melluso (Pol. Caselle), Davide Codognola (Cerea) Andrea Zenorini (Bussolengo) e Dino Boni (Quinzano).

TORNEI IN CORSO

Fino al 10 settembre, a Villafranca, circuito Young Boys dai 12 ai 16 anni. Sono 93 i giovani coordinati da Renzo Melegatti.

Fino al 16 settembre, al Tc Garda, torneo di terza categoria maschile e femminile. Sono 83 i giocatori a disposizione di Cristiano Vantini.

Fino al 17 settembre, a Castel D’Azzano, Trofeo Iso-Sistem Tecnologie, torneo di quarta categoria maschile e femminile con in palio un viaggio a Tenerife. Competizione diretta da Corrado Aprili con supervisione di Nicola Spaviero e 146 giocatori.

A Bussolengo, dall'8 al 10 settembre, Long Rodeo giovanile per ragazzi dagli 11 ai 16 anni. Sono 59 i giovani iscritti coordinati da Nicola Oliboni e Stefania Degani.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

A San Pietro in Cariano, al Centro San Floriano, dall'11 al 22 settembre, tappa provinciale delle pre-qualificazioni dell’Ibi 2024. Singolari e doppi maschili e femminili. Iscrizioni entro le 12 del 9 settembre.

A Sanguinetto, dal 14 al 24 settembre, torneo giovanile dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le 12 del 12 settembre.

A Illasi, dal 15 al 26 settembre, torneo di quarta categoria maschile. Iscrizioni entro le 12 del 13 settembre.

A Malcesine, dal 15 al 24 settembre, memorial Silvio Benamati, competizione di terza categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 13 settembre.

A Bussolengo, dal 22 al 24 settembre, long rodeo maschile e femminile per players di quarta categoria. Iscrizioni entro le 12 del 20 settembre.