Due titoli regionali per l'associazione tennis Villafranca alle finali di Jesolo

Due successi insperati alle finali di Jesolo per l'associazione tennis Villafranca. Al Republic di Jesolo nelle fasi finali della Serie D, le squadre villafranchesi ha vinto sia la D2 che la D3. Entrambe le formazioni accompagnate da Davide Garzotti e Massimiliano Ramponi hanno vinto per 3-0 sulle trevigiane Tcvo Tennis Club Via Olivera.

Dopo aver già ottenuto la promozione nel corso del campionato di Serie D, la D3 di Villafranca nel 2024 giocherà in D2 e la D2 giocherà la D1 con prospettiva di andare a giocare la serie C nel 2025.

«È un progetto societario, quello di far fare esperienza ai giovani nei campionati a squadre - ha dichiarato il tecnico e giocatore Davide Garzotti - Infatti è proprio l’amalgama del gruppo che ha fatto fare quel salto di qualità. Non concepiamo che dobbiamo chiamare qualcuno da fuori per disputare gli incontri a squadre. Dobbiamo valorizzare il nostro vivaio ed esporlo al metro di giudizio del campo. La promozione della squadra dipende dai giocatori nostrani e dal lavoro svolto presso il club».

La squadra della D2 è stata composta dai capitani Andrea Botto e Davide Garzotti e da Nicola Faccioli, Riccardo Mazzi, Pietro Reoger Milani, Davide Montanari, Leonardo Santinato e Matteo Venturini. La D3, invece, ha avuto come capitani Filippo Ghidetti e Mirko Medda, che hanno guidato Giovanni Arduini, Samuele Capra, Giulio Ramponi e Rocco Vantini.

TORNEI DI TENNIS IN CORSO

Allo Scaligero fino al 2 ottobre c’è il torneo di doppio misto diretto da Andrea Bonomini e Antonio Donato Boccardi.

TORNEI DI TENNIS CON ISCRIZIONI APERTE

Allo Sporting Club Verona di Via Corsini fino all'8 ottobre ci sarà il torneo di quarta categoria maschile. Iscrizioni aperte fino alle 12 del 27 settembre.

Rodeo D’Autunno al Tc Raldon competizione della durata di 3 giorni dal 6 all'8 ottobre per giocatori di quarta categoria maschile. Iscrizioni entro le 12 del 4 ottobre.

Dall'8 al 18 ottobre a San Giovanni Lupatoto torneo di doppio maschile e misto open. Iscrizioni aperte fino alle 12 del 6 ottobre.

Al Garda, dal 13 al 29 ottobre, open maschile e femminile coordinato da Roberto Cossa che accetta le iscrizioni fino alle 12 dell'11 ottobre.