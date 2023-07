All'Olimpica di Dossobuono concluso torneo giovanile young boys Panathlon

All'Olimpica di Dossobuono si è concluso il torneo giovanile young boys Panathlon per giocatori dai 10 ai 16 anni. Kermesse sotto la supervisione di Davide Aurenghi con 65 giovani racchette.

Nell’under 10 maschile, ha vinto Pietro Lucca in finale con Matteo Sanfelici, entrambi mantovani del Roverbella. Nell'under 12, il tabellone più partecipato, non ha avuto rivali il giocatore di interesse nazionale Pietro Trettene. L’ultimo a resistergli è stato il bresciano dell’Olimpica Rezzato Gioele Vassalli. Nell’under 14, è stato Leon Oleatti a mettere tutti gli avversari in fila. Il gioiellino della Canottieri Mincio di Mantova ha stoppato la lunga corsa del compagno di club Leonardo Motta. L’under 16, poco partecipato ha visto il disputarsi di una sola gara tra Giovanni Arduini e Lorenzo Bonetto entrambi del Villafranca. E ha vinto Arduini.

Nel femminile, per le più piccine Sveva Dattoli dello Scaligero ha vinto sulla beniamina di casa Francesca Campedelli. Per l’under 12, in testa a tutte ci è andata Giorgia Munaro del Sirmione seguita dalla ravennate del Zavaglia Jana Savolt. Nell’under 14, una sola gara aggiudicata a Viola Bottacini del Villafranca in due set su Anna Galasso del Sommacampagna. Per l’under 16, Anna Ramponi del Villafranca si è imposta in due set su Emma Pigozzi, mantovana del Suzzara.

TORNEI IN CORSO

Fino al 30 luglio a San Floriano di San Pietro in Cariano, torneo di terza categoria maschile e femminile, Trofeo Valteco. Dirige Alice Russo con la supervisione di Roberto Cossa con 98 giocatori a confronto.

A San Giovanni Lupatoto fino all'1 agosto torneo di seconda categoria maschile e femminile diretto da Alessandro Caloi e Marco Buratto con 119 racchette.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

A Nogara dal 28 al 30 luglio, long rodeo maschile con iscrizioni entro le 12 del 26 luglio.

A Castelnuovo del Garda dal 31 luglio al 14 agosto, 33esimo Open maschile e femminile diretto da Andrea Cardinali, montepremi di 3.400 euro. Iscrizioni entro le 12 del 29 luglio.

All’Olimpica di Dossobuono dal 4 al 21 agosto, open maschile e femminile memorial Brunelli e Bacciga. Iscrizioni entro le 12 del 2 agosto.

A Sommacampagna l’antica fiera dal 12 al 27 agosto, torneo Open maschile Chef’s House Caffè e Open femminile Trofeo Promotion Factory. Roberto Bergamo e Mauro Ceriello accettano le iscrizioni pervenute fino alle 12 del 10 agosto.