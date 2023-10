Domenica di tennis: Falconeri ospita le romane del Parioli, Scaligero in trasferta a Trento

Domenica 22 ottobre, la Falconeri At Verona gioca la terza giornata del campionato Bmw A1, il massimo torneo nazionale di tennis femminile. E nel campionato di A2 maschile il team dello Scaligero sarà impegnato in trasferta a Trento contro l’Ata Battisti.

La Falconeri At Verona giocherà in casa dalle 10 contro le romane del Parioli. Tena Lukas la croata che gioca da numero uno è data in gran spolvero. C’è da capire se Martina di Giuseppe potrà esserci a supporto delle laziali. La capitana delle scaligere Giulia Meruzzi, riferisce che di sicuro potrà contare su Angelica Moratelli e Angelica Raggi. Non dovrebbe riuscire a recuperare la spagnola Eva Guerrero, infortunatasi domenica scorsa, ma potrebbe contare almeno su una delle due straniere del roster. Probabile la presenza della greca Grammatikopoulou ma anche dell’olandese Kerkhove Pattinama Lesley. Però potrà giocare soltanto una delle due. Quindi ancora incerta la formazione. Certa è invece l'attuale prima posizione delle scaligere, in testa al girone insieme al Palermo. Le siciliane giocheranno in trasferta a Torino contro il Beinasco che si trova a pari punti con le laziali.

La giornata di domenica sarà il giro di boa del girone e nei successivi tre impegni delle veronesi ce ne saranno due in trasferta. E vista la classifica del girone ogni punto risulta fondamentale per l'accesso ai playoff o ai playout. Vie di mezzo non ce ne sono.

A Zevio, si è intanto concluso il Tpra femminile expert level. La competizione diretta da Giuseppe Parisi ha decretato la vittoria di Valentina Peruzzi che in due set ha messo al secondo posto Stefania Baldisserotto. Una finale tutta tra le vicentine dell’Arzignano. Terze Simonetta Savoia del Raldon ed Elena Falezza del Real Tennis di Castel d’Azzano.

TORNEI IN CORSO

Iniziato al Garda l'open maschile e femminile. Competizione di singolare coordinata da Roberto Cossa con 180 giocatori in gara fino al 29 ottobre.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

Allo Scaligero, il 22 ottobre, Tpra entry level. Per iscrizioni 335-6407142 Andrea.

All’Olimpica Dossobuono, dal 27 al 29 ottobre, Rodeo Fitp maschile e femminile per giocatori di quarta categoria. Iscrizioni entro le 12 del 25 ottobre.

A Sanguinetto, 28 e 29 ottobre, Tpra expert maschile ed entry level femminile. Per iscrizioni: Simone 347-8919288.

A San Giovanni Lupatoto, "all in a day" il 3 dicembre, torneo di doppio open Fitp maschile e misto. Iscrizioni entro le 12 dell'1 dicembre.