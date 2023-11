Falconeri nei playoff scudetto sconfitta dalle campionesse in carica del Casale

La Falconeri At Verona dopo ben otto ore di gioco con le campionesse in carica ha ceduto con il punteggio di 3-1. Soltanto la greca Grammatikopoulou è riuscita a portare a casa un punto per tenere acceso il lumicino di speranza per la gara di ritorno che si terrà domenica prossima, 3 dicembre, a Casale Monferrato.

Quasi tutte le gare sono terminate al terzo set eccezion fatta per quella della Raggi che capitola in due, ma in altrettante ore di gioco.

Sconfitta anche Moratelli da Lisa Pigato, ma la giocatrice del vivaio veronese arrivava da un tour de force micidiale che la vedeva protagonista all’estero, e tra trasferte, viaggi e spostamenti, non ha potuto recuperare psico-fisicamente. Lo si è visto proprio nel primo set dove Moratelli è stata completamente assente. Poi nella seconda frazione di gioco, la tennista del Falconeri ha messo in equilibrio il suo incontro e di slancio nel terzo si è portata sul 5-2. A quel punto però, Pigato ha approfittato di un calo della Moratelli ribaltando l'incontro.

Sotto di 2-1 sempre il duo Moratelli-Raggi ha tentato di portare la gara in pareggio. Sempre in avanti, le due sono state però raggiunte e superate dalle avversarie.

Per il campionato di A2 maschile, invece la formazione dello Scaligero ha raggiunto la salvezza, ma ai playoff sono stati eliminati dai cugini vicentini, i quali se la dovranno vedere contro i romani dell’Eur per la promozione in A1.