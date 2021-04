Sampdoria - Hellas Verona probabili formazioni | Lasagna confermato in attacco

Tra i gialloblù rientrano Favilli e Kalinic, anche se non in condizioni ottimali. Difficilmente partiranno titolari. Nei blucerchiati dovrebbe farcela Quagliarella. In alternativa Keita farà coppia con Gabbiadini

Scontro a metà classifica, domani 17 aprile, allo stadio Luigi Ferraris di Marassi, a Genova. Nella 31esima giornata del campionato di Serie A, l'Hellas Verona fa visita alla Sampdoria. La nona contro la decima. Squadre che ormai non si devono più affannare per raggiungere la salvezza, ma che hanno un ritardo tale da non poter più rientrare nella corsa per l'Europa. Giocheranno però entrambe per vincere, dovendo riscattarsi dalle recenti sconfitte. L'Hellas di Ivan Juric è stato infatti beffato dalla Lazio, la scorsa settimana, mentre la Samp di Claudio Ranieri è stata superata dal Napoli.

L'arbitro dell'incontro sarà Federico Dionisi della sezione de L'Aquila, il quale darà il fischio d'inizio alle 15. Il match sarà seguito in diretta da VeronaSera, che racconterà i momenti salienti.

Nessuno squalificato nell'Hellas Verona dove Lovato torna disponibile in difesa, mentre in attacco rientrano Favilli e Kalinic anche se non in condizioni ottimali. Si va dunque verso una riconferma di Lasagna come punta centrale. A centrocampo, i lungodegenti Vieira (ex blucerchiato) e Benassi restano ancora ai box.

Anche nella Sampdoria non ci sono assenze legate a sanzioni disciplinari. L'unico indisponibile è Torregrossa per problemi fisici. Qualche acciacco per Quagliarella, che comunque dovrebbe partire titolare. In alternativa c'è Keita. Damsgaard sembra il favorito nel ballottaggio con Jankto sulla fascia sinistra. Adrien Silva, scontata la squalifica, riprende il suo posto in mediana. E proprio in mediana, Ranieri recupera Ekdal che però comparirà tra le riserve.

Queste le probabili formazioni: