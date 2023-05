Su 13 squadre di Serie C, il tennis veronese scoppia di salute. Una sola retrocessione

Si può tirare un bilancio per le 13 compagini veronesi impegnate in Serie C, massimo campionato regionale di tennis.

Dopo la conclusione dei playoff e playout, questa è la situazione. Due i team papabili per la promozione che correvano nei playoff: nel maschile il Villabella e nel femminile il Peschiera. Il team maschile di Marco Freato era opposto ai trevigiani dell’Eurosporting mentre il Peschiera di Bompieri con le trevigiane del Villorba. Se da un lato il Peschiera recrimina il fatto di non essere stata la squadra ideale nel momento topico, al Villabella è mancato soltanto un pizzico di fortuna.

La partita svoltasi allo Sporting Villabella di San Bonifacio è filata fino al 3-3 dove dopo ben 7 ore di gioco, è stato necessario aggiungere un'altra partita, la più temibile, il doppio di spareggio, che è andato ai trevigiani.

Nessuna squadra veronese è dunque riuscita a qualificarsi per lo spareggio nazionale in vista della B2.

Nel maschile 2024 ci saranno quindi Sporting Villabella, San Giovanni Lupatoto e Sanguinetto in Serie C. Retrocede invece in D1 il Cerea.

Nel femminile 2024, in Serie C giocheranno Peschiera, Cerea, At Verona, S. Giovanni Lupatoto, Villafranca, Real Tennis di Castel d’Azzano, Scaligero e Dossobuono.

Fino al 9 maggio è infine in corso al Tc Sanguinetto il torneo maschile fino ai 2.6 con 700 euro di montepremi. Sono 141 i giocatori coordinati da Ruggero Dall’Igna.

A Villa Bartolomea, dal 5 al 7 maggio, si svolgerà un long rodeo maschile per giocatori di quarta categoria. Iscrizioni aperte fino alle 12 del 3 maggio. E al Garda, dal 12 al 14 maggio, si terrà un long rodeo di doppi, maschile femminile e misto. Iscrizioni entro le 12 del 10 maggio.