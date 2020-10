DIRETTA: Parma - Hellas Verona 1-0 | Scaligeri al Tardini a caccia di punti

PARMA - HELLAS VERONA 0-0

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Bruno Alves, Dermaku, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Gervinho.

A DISPOSIZIONE: Colombi, Balogh, Gagliolo, Grassi, Cornelius, Dezi, Valenti, Ricci, Darmian, Inglese, Sprocati, Adorante. ALLENATORE: Fabio Liverani

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato (dal 45' pt Lazovic); Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Baràk, Zaccagni; Favilli.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Pandur, Salcedo, Udogie, Terracciano, Lucas, Ruegg, Vieira, Tupta, Calabrese, Colley. ALLENATORE: Ivan Juric.

ARBITRO: Antonio Giua di Olbia.

AMMONITI: Bruno Alves.

La cronaca

PRIMO TEMPO - Al 1' Karamoh sfugge a Dimarco e si invola sulla sinistra, per poi premiare l'inserimento di Kurtic che da due passi non sbaglia. Sempre Karsmoh al 4' rientra sul mancino e calcia, ma la sfera viene messa in angolo. Al 6' Tamezè penetra in area dalla destra e calcia sul primo palo da posizione defilata, ma Sepe fa buona guardia. Il Verona cerca di scuotersi dopo la doccis fredda iniziale. Gran filtrante di Ilic per Favilli al 10', ma Sepe para e il guardalinee alza la bandierina. Al 14' Brugman sul palo salva dalla spizzata di Lovato su corner. È l'Hellas a tenere in mano il pallino del gioco in questa fase, con i ducali ben chiusi in attesa della ripartenza. Al 21' ci prova Barak da fuori, ma la conclusione è centrale. Faraoni al 22', servito in area da Dimarco, calcia a botta sicura, ma Pezzella sulla linea mette in angolo. Al 24' ci prova ancora Favilli, ma il suo sinistro è fuori. Azione personale di Gervinho al 28', ma strozza il destro. Gli ospiti continuano a fare la partita, alla ricerca del giusto varco. Nel finale di frazione il Parma cerca di tenere la sfera e di avvicinarsi alla porta scaligera, senza creare veri pericoli. Tamezè al 44' si addormenta in area e Kucka gli soffia la sfera, parte così un flipper e i gialloblu rischiano l'autogolo. Al 45' Lovato è costretto ad uscire per un infortunio: al suo posto Lazovic.