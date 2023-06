Tennis, Nicolò Pozzani e Camilla Zanolini vincono il Larix Open di Bovolone

Si è concluso il nono Larix Open di Bovolone. Erano cento i tennisti al via coordinati da Adriano Bissoli e con la supervisione di Nicola Spaviero.

Il montepremi era piuttosto cospicuo e a vincerlo nel maschile è stato il giocatore dell’At Verona Nicolò Pozzani che in finale ha stoppato la lunga corso del trentino Davide Tortora.Tortora presentatosi in gran spolvero per l’ultima gara dopo ben 4 vittorie pesanti, ha accusato le fatiche della competizione. Merito anche del gioco asfissiante messo in atto dal veronese Pozzani e soprattutto con una gara di meno.

Terzi posti per il bassanese Tommaso Gabrieli e per Nicola Ghedin del Palladio ‘98. In evidenza, Alessandro Castiglioni dello Scaligero con 3 vittorie e il bassanese Matteo Dal Zotto. Mina vagante del torneo è stato Federico Rebecchini del Rovereto.

Nel femminile davanti a tutte Camilla Zanolini dello Scaligero in due tiratissimi set con Candela Vazquez dei Comunali di Vicenza. Terzi posti per Caterina Odorizzi dell’Argentario di Trento e per la padovana Martina Muzzolon in forza allo Scaligero.

TENNIS SERIE B

Nell’unico turno infrasettimanale della Serie B nazionale, con la vittoria casalinga il Team Benetti, conquista la momentanea seconda posizione. Mentre domenica i veronesi riposeranno. Turno di riposo, invece, già rispettato nel femminile dalle veronesi dello Scaligero, agganciate in testa al girone dalle trentine dell’Ata Battisti. E domenica sarà il momento della verità perché ci sarà proprio lo scontro diretto per la leadership.

ALTRI TORNEI DI TENNIS IN CORSO

Fino al 4 giugno a Sommacampagna, si gioca il torneo giovanile dai 10 ai 16 anni, competizione a loro riservata facente parte del circuito Young Boys. Roberto Bergamo e Mauro Ceriello coordinano ben 186 racchette.

Fino all'11 giugno, in corso il Trofeo Pellini all’At Pineta di Via Camuzzoni. Competizione maschile e femminile per giocatori fino alla terza categoria. Montepremi da 1.500 euro. Renzo Melegatti coordinan 154 tennisti.

Ancora, fino al 4 giugno, al Garda Tennis long rodeo di quarta categoria maschile e femminile. Sono 34 i giocatori agli ordini di Andrea Toscani e Roberto Cossa.

All’Olimpica di Dossobuono, fino al 18 giugno, primo trofeo Centro Dentistico Don Bosco maschile e femminile di terza categoria. Sono 142 i giocatori diretti da Giovanni Battista De Vito e Morgan Carli.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE

A Villa Bartolomea dal 9 al 20 giugno torneo di terza categoria maschile. Iscrizioni entro le 12 del 7 giugno.

Al Tennis Raldon dal 9 al 18 giugno, torneo di quarta categoria maschile Trofeo F.lli Compri. Iscrizioni entro le 12 del 7 giugno.

A Illasi torneo di terza categoria maschile dal 10 al 21 giugno, con iscrizioni fino alle 12 dell'8 giugno.

Tappa veronese del Kinder Trophy a San Giovanni Lupatoto. Prima il Mini, dai 9 ai 12 anni, tra il 10 e il 18 giugno, con iscrizioni entro le 12 dell'8 giugno. Poi categoria Junior (13-16 anni) dal 17 al 25 giugno con iscrizioni entro le 12 del 15 giugno.

Dal 14 al 28 giugno, 27esimo Memorial Donini presso l’At Verona, open maschile e femminile. Sarà diretto da Giulia Meruzzi con la supervisione di Nicola Righetti che accetterà le iscrizioni entro le 12 del 12 giugno. Montepremi: 3.000 euro.

Dal 15 al 25 giugno al Real Tennis di Castel D’Azzano, terzo Trofeo Bergen di terza categoria maschile e femminile. Iscrizioni entro le 12 del 13 giugno.

Dal 22 giugno al 6 luglio, 45esima edizione Memorial Bobo Brunetto a Villafranca, torneo di seconda categoria maschile e femminile. Dirige Francesco Zamboni che accetterà le iscrizioni fino alle 12 del 20 giugno. Montepremi: 3.000 euro.