Juventus - Hellas Verona 1-0 | Segna Cambiaso all'ultimo minuto di recupero, gialloblu beffati

Quando ormai sembrava fatta per l'Hellas è invece arrivata la doccia fredda: un cross dalla destra di Gatti, la sponda di testa verso la porta di Milik, il palo interno, il tap in di Cambiaso. È il minuto 90° + 6 di recupero, così si scrive la serata horror dei gialloblu nel weekend di Halloween.

Per la Juve una vittoria meritata, ma arrivata al fotofinish, dopo le due (splendide) reti annullate, una per tempo, allo sfortunato Kean. L'Hellas Verona dal canto suo non ha mai mollato, giocando certo una partita di sofferenza, spesso in difesa, ma senza rinunciare a delle sortite offensive. Il pareggio non sarebbe stato un furto, anzi.

La formazione di Baroni dovrà ripartire proprio dallo spirito della seconda metà del primo tempo, quando una Juve a tratti confusa ha concesso ai gialloblu di affacciarsi nella sua metà campo con continuità, rischiando anche qualcosa in un paio di occasioni.

La classifica per il Verona ora piange: otto punti in dieci gare non sono granché come bottino. La prossima occasione utile per rifarsi in campionato arriverà però presto, domenica 5 novembre al Bentegodi, all'ora di pranzo, contro il Monza.

La diretta

Secondo tempo

96° Finisce la partita, Hellas sconfitto nel finale, dopo una buona gara.

96° Incredibile gol all'ultimo minuto di recupero: cross di Gatti dalla destra, sponda di Milik che finisce sul palo interno, Montipò e Dawidowicz non riescono a liberare sulla linea di porta e da pochi centimetri Cambiaso ribatte a rete. Uno a zero.

94° Dentro Coppola al posto di Terracciano nel Verona.

91° Occasionissima per Yildiz, bel pallonetto che esce alto di un soffio. Da valutare la sua posizione sulla sponda di testa di Milik.

90° Saranno 6 i minuti di recupero, forcing offensivo della Juve alla ricerca del vantaggio.

87° Dentro Yildiz per Rugani nella Juve.

86° Pericolo: gran giocata di Chiesa che lambisce il palo con un tiro secco di destro da posizione defilata sulla sinistra. Palla fuori, ma di pochissimo.

83° Esce Bonazzoli, dentro Serdar nel Verona.

82° Ci prova il Verona con Lazovic che con un bel tiro a giro sfiora il palo.

81° Cambia anche la Juve: fuori un opaco Vlahovic, dentro Milik.

72° Cambi nell'Hellas: fuori Faraoni, Hongla e Doig, entrano Suslov, Tchatchoua e Lazovic.

71° Ci prova anche Gatti, tiro potente da fuori area e palla alta non di molto.

68° Altra palla gol per la Juve con Chiesa che calcia a colpo sicuro dal dischetto del rigore, ma Faraoni è bravissimo a respingere e salvare la propria porta.

65° Tiraccio di Vlahovic dalla distanza, palla altissima.

63° Bella conclusione a giro di Chiesa, Montipò ci arriva e devia in corner.

61°Fuori Kean e Kostic, dentro Chiesa e Cambiaso nella Juve.

59° Tira dal limite Miretti, para senza problemi Montipò.

54° Ammonito Kean per un gesto di stizza.

52° Segna la Juve con Kean che questa volta fa un bellissimo colpo di testa. Ma c'è ancora un check a bordo campo per un possibile fallo di Kean a inizio azione. Rete annullata anche in questo caso. Risultato fermo sullo zero a zero.

49° Gran botta di Rabiot, si salva in corner Montipò. L'arbitro non vede la dieviazione e non assegna l'angolo.

47° Occasione Juve con Kean che la gira bene di testa, ma la sfera esce di poco.

45° Al via il secondo tempo, nella Juve entra Miretti al posto di Weah.

Primo tempo

45° + 3 Finisce qui la prima frazione.

45°+ 1 Occasionissima Hellas con la pronta risposta di Szczesny sulla girata di Bonazzoli.

45° Saranno 3 i minuti di recupero.

39° Brutta entrata di Rugani su Djuric in mezzo al campo, altro giallo questa volta per il difensore bianconero.

36° Ammonito Djuric per un fallo a centro area su Gatti. Inspiegabile il cartellino, giusto dare il fallo in attacco.

35° Colpo di testa quasi a colpo sicuro di Vlahovic a centro area, la palla esce alta non di molto sopra la traversa.

31° Kean in progressione solitaria centrale s'invola verso la porta e calcia da posizione defilata, palla a lato.

29° Gran botta dalla distanza di Folorunsho, palla a lato ma non di molto. Hellas in ripresa.

27° Occasione Hellas con Djuric che tocca al volo ma non riesce a centrare la porta. Poco prima brutto gesto di Gatti proprio su Djuric con un colpo al petto, antisportivo, non sanzionato dall'arbitro.

22° Check in corso per un possibile tocco di mano in area Juve: nulla, si riprende a giocare.

19° Sempre Kean pericoloso: cross dalla fascia sinistra di Kostic e girata di prima del centravanti italiano che però calcia a lato.

18° Ci riprova Kean, questa volta con un colpo di testa: Montipò si rifugia in angolo. Hellas in apnea.

12° Gol clamoroso di Kean: si mangia mezzo centrocampo gialloblu, calcia dal limite dell'area e infila Montipò. Una rete che mescola tecnica, potenza e astuzia. Rete annullata però, tutto da rifare, a causa di una posizione di fuorigioco.

9° Bell'azione palla a terra della Juve con Vlahovic a centro area che calcia a colpo sicuro, ma la palla viene ribattuta dalla difesa gialloblu. Hellas in sofferenza.

7° Vlahovic dalla distanza, tiro centrale bloccato da Montipò.

6 ° Ci prova Kean dal limite dell'area, tiro ribattuto.

1° Calcio d'inzio, al via la sfida.

Le formazioni

JUVENTUS-HELLAS VERONA

JUVENTUS: Szczesny, Gatti, Bremer, Rugani, Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Kean, Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, Chiesa, Huijsen, Milik, Yildiz, Iling-Junior, Miretti, Cambiaso, Nicolussi Caviglia, Nonge.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

HELLAS VERONA: Montipò, Magnani, Dawidowicz, Terracciano, Faraoni, Folorunsho, Hongla, Duda, Doig, Bonazzoli, Djuric.

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Lazovic, Cruz, Joselito, Saponara, Serdar, Ngonge, Suslov, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Mboula.

Allenatore: Marco Baroni.

ARBITRO: Ermanno Feliciani (Sez. AIA di Teramo)