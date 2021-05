Hellas Verona - Torino, probabili formazioni | In porta spazio a Pandur

«Al Bentegodi arriverà una squadra che vorrà fare punti per assicurarsi la permanenza in Serie A, quindi mi aspetto una partita difficile». Ivan Juric, allenatore dell'Hellas Verona, teme soprattutto le motivazioni del suo prossimo avversario, il Torino del tecnico Davide Nicola. Domani, 9 maggio, gialloblù e granata si affronteranno a Verona nella 35esima giornata di Serie A ed il fischio d'inizio lo darà alle 15 l'arbitro Davide Massa.

Con quattro partite ancora da giocare ed una da recuperare, il Torino è alla ricerca di punti salvezza e non si può permettere passi falsi perché il vantaggio sul terzultimo posto in classifica è solo di tre punti. Dall'altra parte, invece, c'è l'Hellas che la salvezza l'ha conquistata con largo anticipo e che ora si è posto l'obiettivo di migliorare i 49 punti conquistati nella scorsa stagione e di chiudere questa annata tra le prime 10 del campionato. Necessità contro ambizione, così si può riassumere il match di domani, che VeronaSera racconterà in diretta.

Sulla formazione titolare di domani, Juric ha dato due anticipazioni: «In porta, in queste ultime quattro gare, vogliamo dare una chance a Pandur - ha dichiarato il mister gialloblù - In allenamento lavora molto bene ed è giusto provare a vederlo nel contesto della Serie A. E in difesa, giocherà sicuramente Magnani». Ma le scelte più difficili, Juric dovrà farle a centrocampo, dove mancherà Tameze per squalifica e molto probabilmente saranno fuori per infortunio anche Veloso, Vieira e Benassi.

Nel Torino, invece, Nicola non ha squalificati, ma agli infortunati Milinkovic-Savic e Murru si è aggiunto anche Izzo.

Queste le probabili formazioni di domani: