L'Hellas Verona calcio a 5 approda in serie B, Rando: «Un'altra eccellenza sportiva in città»

Ancora sette giorni. L’Hellas Verona calcio a 5 è pronto a fare il suo ingresso in serie B. Tra una settimana, infatti, i gialloblu del presidente Daniele Rea inizieranno il campionato nazionale conquistato la scorsa stagione. Un traguardo storico, celebrato questa mattina a Palazzo Barbieri, dove sono stati annunciati anche gli obiettivi della società per i prossimi anni.

L’assessore allo Sport Filippo Rando ha incontrato atleti e dirigenti per fare loro i migliori auguri e le congratulazioni della città per la doppia promozione dell'ultimo triennio. Il campionato di B inizierà sabato 17 ottobre. Alle ore 17, l'Hellas Verona debutterà all'Agsm Forum contro Maniago. Erano presenti il presidente Daniele Rea, il vicepresidente Alfonso Giugliano, il direttore generale Mirko Renier e l'allenatore Pino Milella, oltre alla rosa della squadra.

«Verona, che vanta già tante eccellenze in ambito sportivo - ha detto l'assessore Filippo Rando -, da quest’anno ne ha una in più. Ottimi giocatori, un allenatore di prim’ordine e una società ambiziosa e con le idee chiare, sono gli ingredienti per arrivare lontano. E voi li avete tutti. Per questo vi auguro, a nome di tutta la città, che il successo degli ultimi anni prosegua a lungo e vi porti a raggiungere tanti altri traguardi. Faremo tutti il tifo per voi, sappiate che quando vi troverete sui campi di tutta Italia non sarete mai soli, Verona vi supporterà ad ogni partita».

«Siamo orgogliosi di quanto fatto fino ad ora e di avere in panchina quest’anno un tecnico di eccellenza come Pino Milella - ha precisato il direttore generale Renier -. Non ci fermiamo qua, per i prossimi anni abbiamo in mente traguardi ambiziosi anche a livello societario. Stiamo lavorando per gli obiettivi futuri, come la costituzione di una squadra under 17 e di una scuola calcio a 5».

L'Ass. Rando e i dirigienti dell'Hellas Verona calcio a 5