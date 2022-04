Attesi top runner per una spettacolare Giulietta&Romeo Half Marathon

È iniziato il conto alla rovescia. Domenica prossima, 1 maggio, andrà in scena la 15esima Dermasphere Giulietta&Romeo Half Marathon, manifestazione Gold Label Fidal organizzata da Veronamarathon in collaborazione con il Comune di Verona. E accanto alla mezza maratona competitiva, si svolgerà la Avesani Monument Run 10k, una dieci chilometri che può essere sia competitiva che non competitiva, con partenza poco dopo l'evento principale.

Tradizionalmente Veronamarathon propone un evento ad elevata risonanza nazionale ed internazionale, con partecipazione di atleti da diverse nazioni. Gli organizzatori hanno lavorato con zelo per costruire una gara spettacolare, con l'obiettivo di sgretolare il muro dell'ora e battere i primati di questo straordinario percorso. Primati che attualmente appartengono al keniano Edwin Koech (60’24”) e all'atleta del Bahrein Belete Mimi Gebre (69’15”), entrambi siglati nel 2017.

A contendersi la vittoria saranno atleti africani e uno schieramento di europei. Tra i top runner brillano i nomi di due stelle, il keniano Alfred Kipchirchir e l'etiope Meseret Gola. Classe 1994, Kipchirchir ha fatto segnare il suo primato personale di mezza maratona a novembre 2021, strappando un sontuoso 59’43” che lo colloca al 161esimo posto nella lista dei migliori tempi su questa distanza. Vincitore della Göteborg Half Marathon a settembre 2021, con il crono di 60’58”, il keniano ha corso sotto l’ora ancora pochi giorni fa, quando domenica 24 aprile ha concluso la Meta Time Trials by Asics di Malaga in 59’56”.

Linea di partenza femminile caldissima con l’etiope Sisay Meseret Gola, classe 1997, autrice di uno splendido 69’20” che le è valso il 15esimo possto ai campionati mondiali di mezza maratona di Gdynia nel 2020. Recentemente, Sisay ha mostrato una progressione impressionante in maratona dove ha migliorato di oltre 4 minuti il suo primato in pochi mesi, conquistando il secondo posto all’ultima edizione della maratona di Siviglia e classificandosi al 74esimo posto nella classifica dei migliori tempi assoluti.

Chiese le iscrizioni online, è ancora possibile iscriversi nell'Expo dell'Agsm Forum nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 aprile.