Genoa - Hellas Verona, le probabili formazioni | Juric tra Veloso e Ilic

Per la sfida contro il Grifone il tecnico deve sciogliere il ballottaggio tra il regista portoghese, da poco rientrato e non al 100%, e il giovane arrivato dal Manchester City. In attacco rientra dalla squalifica Zaccagni

Nella 23a giornata di Serie A, l'Hellas Verona scende in campo alle ore 18 del 20 febbraio allo stadio Luigi Ferraris, dove affronterà il Genoa.

L'arrivo di Davide Ballardini in panchina ha completamente rigenerato il Grifone, che nelle 9 partite disputate con lui ha collezionato 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, lasciando il penultimo posto in classifica fino a portarsi in acque decisamente più tranquille. Priorità del tecnico è conquistare quanto prima la salvezza e per farlo, i suoi giocatori dovranno andare alla ricerca di un risultato positivo anche in questa giornata.

Salvezza che è il primo obiettivo anche di Ivan Juric, nonostante la sua squadra navighi da tempo nella metà sinistra della classifica. La vittoria sul Parma ha risollevato i gialloblu dopo due sconfitte consecutive e contro i liguri dovranno giocare un'altra grande partita per dimostrare di essersi lasciati alla spalle il periodo difficile.

I PRECEDENTI - Le due formazioni si sono scontrate 13 volte nella massima serie al Ferraris e in 9 di queste i padroni di casa hanno centrato il successo. Solo 2 infatti i successi gialloblu, mentre in due occasioni la sfida si è conclusa in parità.

QUI GENOA - Con Biraschi sicuro assente e Criscito ancora in forte dubbio per la partita di sabato, Ballardini dovrebbe affiancare Goldaniga a Radovanovic e Masiello, mentre sulle fasce ci dovrebbero essere Zappacosta e Czyborra. In mezzo al campo Badelj dovrebbe essere sostenuto da Zajc e Strootman, mentre in attacco c'è il vero nodo da sciogliere, quello per la spalla di Destro, che vede Pandev in vantaggio su Shomodurov.

QUI HELLAS VERONA - Oltre agli infortunati Benassi, Ceccherini, Colley, Kalinic, Dawidowicz e Salcedo, che non dovrebbero recuperare, Juric non avrà a disposizione neppure lo squalificato Dimarco, ma ritrova Veloso che si gioca con Ilic il posto in mediana al fianco di Tameze, mentre sulle corsie laterali correranno Faraoni e Lazovic. In difesa Cetin, Gunter, Lovato e Magnani si giocano tre maglie, mentre in attacco saranno Barak e Zaccagni a sostenere l'unica punta Lasagna.

ARBITRO - Matteo Marchetti di Ostia Lido.

