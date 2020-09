Carolina Marcialis a Verona: la moglie di Cassano giocherà per la Css

Nel 2017 era stato il celebre marito, Antonio Cassano, a cercare fortuna con la maglia dell'Hellas, ora invece è la moglie, la pallanuotista Carolina Marcialis, ad approdare sulle sponde dell'Adige. La Css Verona infatti ha annunciato l'ingaggio della giocatrice che negli ultimi due anni aveva indossato la calottina del Rapallo, club genovese, con il quale ha messo a segno oltre 60 reti in due anni.

Classe 1991, Carolina è un'atleta duttile, che può giocare sia in difesa che in attacco. Dopo sei anni di stop per dedicarsi alla famiglia, nel 2016 ha ripreso l'attività agonistica. Nel suo palmares vanta un argento agli europei under-19 nel 2007.