Roma, gli indisponibili per il Verona

In uno stadio Olimpico verso il sold out, la Roma si prepara ad accogliere l'Hellas Verona nel match in programma sabato, 19 febbraio, alle ore 18.

Sfida delicata per i giallorossi, sconfitti all'andata al Bentegodi, che sono reduci dal pareggio all'ultimo respiro conquistato contro il Sassuolo. Mourinho ha assoluto bisogno di punti, ma contro gli scaligeri dovrà rinunciare ad alcune pedine del suo scacchiere. Oltre ai già preventivati Leonardo Spinazzola e Roger Ibanez, infortunati da tempo, la difesa capitolina sarà orfana anche di Gianluca Mancini, squalificato un turno dal Giudice Sportivo per somma di ammonizioni. La novità principale è rappresentata dal forfait di Stephan El Shaarawy, già assente nell'ultima gara, che dovrà fermarsi altre due settimane per un problema al polpaccio.

Dall'altra parte guai al polpaccio anche per Miguel Veloso. Il regista portoghese, prima della partita vinta contro l'Udinese, ha riportato infatti una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra. Ci vorrà circa un mese prima che il capitano gialloblù torni a piena disposizione di Tudor.