Promozione, il programma dei playout di ritorno

Siamo ormai agli sgoccioli della stagione calcistica 2021/22, con il campionato di Promozione che si appresta ad emettere le ultime sentenze.

Domani, domenica 5 giugno, verranno infatti disputate le decisive partite di ritorno dei play-out. Nel girone A, Audace e Povegliano si affronteranno dopo il pareggio dell'andata, nel match terminato 1 a 1 (Vincenzi aveva risposto allo scadere al rigore di Herber); nel girone B, invece, l'Alba Borgo Roma ospiterà il New Marola dopo il ko per 1 a 0 sancito dalla rete su penalty di Corà. A seguito dei disordini di Lerino, causati dall'episodio di violenza sulle tribune al termine dell'incontro, la formazione vicentina dovrà fare a meno di quattro giocatori squalificati, di cui tre per espulsione diretta dopo il triplice fischio e uno per doppia ammonizione rimediata durante la gara.

Il meccanismo rimane lo stesso: si salva la squadra che segna di più tra andata e ritorno (i gol in trasferta NON valgono "doppio"). In caso di parità di reti al termine delle due sfide, si andrà ai tempi supplementari: se dovesse mantenersi la situazione in equilibrio fino al 120', si salverebbe la meglio classificata in campionato, mentre l'altra retrocederebbe. Va precisato, infine, che il match di andata si è giocato sul campo della squadra peggio classificata.

Questo il riepilogo degli incontri in programma per i play-out di ritorno di Promozione:

GIRONE A

DOMENICA 5 GIUGNO, ore 17.00: Audace Calcio – Povegliano Veronese | Campo San Michele (VR) "Tiberghien" Via Cimitero

GIRONE B