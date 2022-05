Playout Promozione, scoppia la rissa a fine partita: tifosi aggrediti dai giocatori del Marola

Una partita finita male, epilogata con l'ennesimo episodio di violenza che nulla ha a che fare con lo sport e col calcio.

Questo è ciò che è accaduto a Lerino, in occasione della gara d'andata dei play-out di Promozione giocata ieri, domenica 29 maggio, tra Prix Marola e Alba Borgo Roma. Al termine dell'incontro, vinto 1 a 0 dai padroni di casa grazie al rigore realizzato da Corà, si è accesa una rissa in tribuna. Secondo le prime testimonianze raccolte, pare che il tutto sia nato per un equivoco: come riportato su Calcio Vicentino, alcuni giocatori in tuta granata presenti (non appartenenti a nessuna delle due formazioni), a fine match avrebbero chiesto se ci sarebbe stata anche la sfida di ritorno. Qualcuno evidentemente avrebbe inteso male queste parole: un dirigente dell'Alba Borgo Roma, nel tentativo di spiegare, sarebbe stato inizialmente preso di mira, scatenando una violenta mischia durata qualche minuto. Nella colluttazione si sarebbero gettati poi anche due giocatori del Marola, usciti dal campo dopo aver scavalcato la recinzione, le cui identità sono facilmente riconoscibili da un video circolato in rete. L'arbitro Lorenzo Lena ha preso nota dell'accaduto, anche grazie all'aiuto dei suoi assistenti: i due tesserati sono così stati espulsi, ma non si esclude che possano essere presi dei provvedimenti più gravi. Assieme a loro due, anche un terzo elemento della rosa ha rimediato un cartellino rosso per una presunta aggressione ad un avversario, a cui va aggiunta la doppia ammonizione di Giacomo Gemo nei minuti finali. Tra i vicentini saranno dunque quattro gli assenti per squalifica in vista del cruciale appuntamento di ritorno, in programma all'Avanzi domenica, 5 giugno: una chance che la formazione veronese giallorossa non dovrà fallire se vorrà evitare la retrocessione in Prima Categoria.