Clivense, è finale di Coppa! Porto San Pancrazio superato dopo una sfida combattuta

La Clivense ottiene il pass per la finale di Coppa Verona, battendo con un pirotecnico 5 a 4 i rivali del Borgo San Pancrazio.

Per la formazione di mister Riccardo Allegretti, dopo la vittoria di misura allo stadio Olivieri, manca dunque un solo passo per realizzare l'obiettivo "triplete", dopo il trionfo nel campionato di Terza Categoria e il relativo Titolo Provinciale.

Un match davvero equilibrato e spettacolare, che ha visto la squadra di Sergio Pellissier subire il primo gol immediatamente con il calcio di rigore realizzato da Riva. Incassato lo svantaggio, la nuova compagine scaligera ha risollevato subito la situazione grazie alla doppietta di Olivieri, per poi farsi nuovamente superare sul tap-in vincente di Marchetto e sul secondo penalty da parte di Riva. A ristabilire la parità provvisoria per i padroni di casa, appena prima del duplice fischio, ci ha pensato Facciolo su punizione. Nella ripresa, inaugurata sul parziale di 3 a 3, gli ospiti si portano avanti sul piazzato di Piva, con il punteggio riequilibrato ancora da Facciolo, in rete direttamente da corner. A cinque minuti dal termine, su un grave errore di rinvio del portiere Beqiri, la palla sbatte sul piede di Davì e finisce in porta, regalando di fatto il passaggio del turno alla Clivense, al termine di un incontro ben giocato da entrambe le compagini.

Nella partitissima conclusiva l'avversario designato sarà il Vestenanova, nella gara in programma domenica, 5 giugno, al "Capone" di Vigasio. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.30.