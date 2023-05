Pedemonte, dopo la salvezza finisce l'era Ferronato: in panchina arriva mister Righetti

Dopo aver portato in salvo la sua squadra, superando il Lugagnano nei playout del girone A di Promozione, mister Antonio Ferronato ha lasciato la panchina del Pedemonte.

Un percorso lungo ben quattro stagioni, in cui il tecnico è riuscito a portare la formazione della Valpolicella dalla Seconda Categoria alla Promozione, categoria quest'anno mantenuta da compagine neopromossa.

Il presidente Claudio Farina, nel frattempo, ha già scelto il suo successore: sarà Luca Righetti, allenatore che in questa stagione con il Peschiera del Garda ha conquistato un secondo posto nel girone A di Prima Categoria con annessa vittoria dei playoff.

Questo il comunicato ufficiale rilasciato dalla società biancorossa:

«La Polisportiva Pedemonte ha affidato l'incarico di allenatore della Prima Squadra al mister Luca Righetti, che nell'ultima stagione ha condotto il Peschiera alla vittoria dei play off di Prima Categoria. In bocca al lupo per la prossima stagione al mister e al suo staff!»