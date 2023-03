Juventus-Verona, informazioni per l'acquisto dei biglietti del Settore Ospiti

Come reso noto dall'Hellas Verona tramite il proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la prossima gara casalinga, valida per la 28^ giornata della Serie A TIM 2022/23, in programma sabato 1 aprile (ore 20.45) all''Allianz Stadium' di Torino.

Di seguito tutti i dettagli di prevendita, modalità di acquisto e prezzi dei tagliandi:

INIZIO PREVENDITA

La prevendita relativa al Settore Ospiti è già attiva e lo sarà fino alle ore 19 di venerdì 31 marzo

DOVE ACQUISTARE

- Online sul sito della società Juventus FC - CLICCA QUI

PREZZO

32€

RESTRIZIONI

- Vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Verona esclusivamente per il Settore Ospiti, e solo se in possesso della tessera di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' della società sportiva Hellas Verona FC

- I sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva Hellas Verona FC, ovunque residenti, potranno acquistare solo il Settore Ospiti