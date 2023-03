L'Hellas lancia la promo per i suoi 120 anni: biglietti a prezzo speciale per Verona-Sassuolo

Sarà il prossimo 8 aprile, giorno di Verona-Sassuolo, la data scelta dall'Hellas per celebrare i suoi 120 anni.

In occasione della ricorrenza, il Club gialloblù ha pensato di proporre biglietti a prezzi promozionali, semplificati e pensati per i più giovani. Settori a 10, 15 e 20 euro, dunque, con Under 14 a 2 euro in tutto lo stadio: un invito alla città ad essere presente a questa serata speciale in un 'Bentegodi' tutto gialloblù.

I tagliandi per la sfida, valida per la 29^ giornata della Serie A TIM 2022/23, e in programma sabato 8 aprile (ore 20.45), allo stadio 'Bentegodi', sono già disponibili nei punti vendita Vivaticket e sul sito Vivaticket dalle ore 10 di ieri, mercoledì 15 marzo.