All'Hellas Verona Women non basta Rognoni: il Napoli vince in rimonta

L'Hellas Verona Women si illude, ma poi viene superato dal Napoli.

Si è conclusa così, per 3 a 1, la sfida valida per la 24^ giornata della Serie B femminile 2022/23. Un epilogo scaturito dopo un inizio di match equilibrato, con Rognoni, al 19', a portare inizialmente in vantaggio le gialloblù: defilata sul fondo di destra, l'attaccante prova un tiro-cross insidioso verso il secondo palo che sorprende Copetti e si infila sotto al sette. Le partenopee trovano però il gol dell'1 a 1 al 42' con Di Marino, che anticipa di testa l'uscita di Shore e sigla la rete del pareggio con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa il Verona riparte bene, ma al 58' sono le azzurre ad andare ancora in rete con Del Estal, che da distanza ravvicinata segna il 2 a 1. Due minuti più tardi Pinna, lanciata nello spazio in velocità a tu per tu con Shore, segna il gol di quello che sarà poi il definitivo 3 a 1. All'81' le gialloblù si creano una vera e propria chance per riaprire il match, con Anghileri che imbuca in area per Rognoni, ma la numero 23 viene contrastata al momento del tiro.

Il prossimo impegno delle gialloblù sarà quello di domenica 23 aprile (ore 15), quando al 'Sinergy Stadium' di via Sogare affronteranno il Cesena per la 25^ giornata di campionato.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

NAPOLI FEMMINILE - HELLAS VERONA WOMEN 3-1

Reti: 19' Rognoni, 42' Di Marino, 58' Del Estal, 60' Pinna

NAPOLI FEMMINILE (4-3-3): Copetti; Di Bari (dal 56' Dulcic), Di Marino, Veritti, De Sanctis; Giacobbo (dall'82' Puglisi), Mauri, Sara Tui; Gomes (dal 46' Tamborini), Pinna (dall'82' Landa), Del Estal

A disposizione: Tasselli, Seghir, Nozzi, Franco, Ferrandi

Allenatore: Biagio Seno

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Shore; Capucci (dal 74' Bursi), Ledri, Meneghini, Pellinghelli; Giai (dal 74' Bison), Lotti, Anghileri; Rognoni, Peretti, Pasini (dal 61' Semanova)

A disposizione: Keizer, Sardu, Casellato, Quazzico, Croin, Doneda

Allenatore: Matteo Pachera

Arbitro: Enrico Cappai (Sez. AIA di Cagliari)

Assistenti: Matteo Laconi (Sez. AIA di Cagliari), Nicola Mascia (Sez. AIA di Cagliari)

NOTE. Ammonite: Capucci, Pinna.