Hellas Verona Women, ecco l'immediato riscatto: tris al Trento e vittoria subito ritrovata

L'Hellas Verona Women ritrova subito il piacere dei tre punti, rifilando un tris al Trento e riscattandosi così immediatamente dopo la sconfitta contro il Cittadella.

Venendo alla cronaca, è un match controllato e gestito dalle gialloblù dall'inizio alla fine quello in scena al 'Sinergy Stadium' di via Sogare. Già al 14' arriva l'episodio che sblocca il match: Peretti batte il quarto corner verso il centro, Quazzico ci prova al volo e la sua conclusione viene deviata con il braccio da un difensore avversario. L'arbitro assegna calcio di rigore e sul dischetto la numero 10 non sbaglia, infilando Valzolgher con freddezza per l'1-0. L'Hellas continua a spingere e al 25' si crea un'altra occasione per raddoppiare: sul cross dal fondo di Capucci incorna Peretti, ma il pallone sfiora l'incrocio dei pali e termina sul fondo. Il bis, comunque, non tarda ad arrivare: Peretti scambia con Sardu da calcio d'angolo e va al traversone verso il centro, dove Rognoni di testa batte l'estremo difensore ospite e fissa il risultato sul 2 a 0 all'intervallo. Nella ripresa, il Verona ricomincia da dove aveva lasciato e al 76' trova la rete della sicurezza. Peretti apre sulla destra per Semanova, che crossa verso il centro dove Casellato - al suo primo centro con la Prima Squadra gialloblù - deve solamente appoggiare il pallone in porta. L'Hellas gestisce poi il risultato fino al fischio finale senza subire particolari occasioni da parte delle avversarie, aggiudicandosi la disputa per 3 a 0.

Il prossimo impegno delle scaligere sarà quello di domenica 16 aprile (ore 15), quando affronteranno il Napoli nel match valido per la 24^ giornata della Serie B 2022/23.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

HELLAS VERONA WOMEN - TRENTO FEMMINILE 3-0 (2-0)

Reti: 15' Peretti rig., 40' Rognoni, 76' Casellato

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Shore; Capucci, Ledri, Quazzico, Pellinghelli; Giai (dal 73' Casellato), Sardu, Lotti; Rognoni (dall'85' Bison), Peretti, Pasini (dal 66' Semanova)

A disposizione: Keizer, Meneghini, Lefebvre, Bursi, Croin, Doneda

Allenatore: Matteo Pachera

TRENTO FEMMINILE (3-4-1-2): Valzolgher; Tonelli Linda, Oberhuber, Varrone; Bielak, Kuenrath, Fuganti, Santos; Battaglioli (dal 73' Miclet); Tonelli Alessandra (dal 73' Rosa), Chemotti (dal 59' Erlicher)

A disposizione: Callegari, Ruaben, Settecasi, Andersson, Gastaldello, Lenzi

Allenatrice: Silvia Marcolin

Arbitro: Mario Picardi (Sez. AIA di Viareggio)

Assistenti: Badreddine Mamouni (Sez. AIA di Tolmezzo), Simone Della Mea (Sez. AIA di Udine)