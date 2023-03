Hellas Verona Women sconfitto di misura: al Cittadella basta il sigillo della ex Dahlberg

Squadra in casa

Squadra in casa Cittadella Women

Si interrompe la striscia di undici risultati utili consecutivi dell'Hellas Verona Women: le gialloblù, che non perdevano dal 4 dicembre scorso contro il Cesena, sono state infatti superate di misura nel big match contro il Cittadella.

Venendo alla cronaca, la gara viene decisa dal gol della ex Dahlberg all'11' del primo tempo, a segno con un destro su calcio di punizione dalla lunga distanza che si insacca all'incrocio dei pali. Il Verona prova a reagire con il colpo di testa di Meneghini, con la conclusione mancina di Rognoni dal limite e con il tentativo ravvicinato a botta sicura di Semanova, ma il tutto si conclude con un nulla di fatto. La replica delle locali arriva ancora con Dahlberg, che questa volta calcia dai venticinque metri: destro a incrociare di poco fuori. Occasione per il Verona poi, al 38', grazie al recupero alto delle gialloblù con Semanova che serve Rognoni nello spazio, ma Toniolo sventa in uscita bassa.

Nella ripresa, subito Hellas in avanti con Rognoni, che si libera e va con il destro da posizione centrale all'altezza della lunetta: Toniolo si distende e blocca. Il Cittadella risponde al 52' con la grande conclusione di Ferin da posizione defilata: mancino a incrociare che termina largo di centimetri. Al 59' punizione potente di Sardu che, con il destro dal limite dell'area, trova i pugni di Toniolo. Nella parte finale del match, il Verona continua a fare la partita mantenendo il pallino del gioco, ma senza trovare però gli spazi per rendersi pericoloso dalle parti di Toniolo. Proprio il portiere del Cittadella, al 93', compie un intervento provvidenziale sul destro di prima di Rognoni: l'estremo difensore ospite si supera e toglie il pallone dall'incrocio dei pali deviando in angolo.

Il prossimo impegno delle gialloblù sarà domenica 2 aprile (ore 15), quando al 'Sinergy Stadium' affronteranno il Trento, match valido per la 23^ giornata della Serie B 2022/23.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CITTADELLA WOMEN - HELLAS VERONA WOMEN 1-0 (1-0)

Rete: 11' Dahlberg

CITTADELLA WOMEN (4-3-3): Toniolo; Asta, Ambrosi, Masu, Peruzzo; Dahlberg (dall'87' Pavana), Nichele, Benedetti; Pizzolato (dal 70' Saggion), Ferin, Kongouli (dall'87' Zannini)

A disposizione: Nucera, La Rocca, Begal, Maddaluno, Orsini, Martinuzzi

Allenatore: Salvatore Colantuono

HELLAS VERONA WOMEN (4-3-3): Shore; Capucci, Meneghini, Ledri, Pellinghelli; Giai (dall'84' Croin), Sardu, Lotti; Semanova (dal 58' Peretti), Rognoni, Pasini (dall'84' Bison)

A disposizione: Keizer, Lefebvre, Bursi, Casellato, Quazzico, Doneda

Allenatore: Matteo Pachera

Arbitro: Vincenzo Hamza Riahi (Sez. AIA di Lovere)

Assistenti: Mattia Bettani (Sez. AIA di Treviglio), Andrea Mapelli (Sez. AIA di Treviglio)