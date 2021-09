Hellas, dal 10 settembre in vendita i mini-abbonamenti per le partite contro Roma e Spezia

Come per Sassuolo e Inter, il Club gialloblù informa che sarà possibile acquistare un pacchetto per assistere ai prossimi due incontri casalinghi di Serie A, in programma allo Stadio Bentegodi di Verona

«L'Hellas Verona FC informa che sono stati predisposti dei mini-abbonamenti validi per le due gare contro Roma e Spezia, riservati esclusivamente agli abbonati alla stagione 2019/20 e ai possessori della tessera 'Non vi lasceremo mai'.

A ciascuna delle due categorie è riservato un prezzo specifico, vantaggioso rispetto all'acquisto dei biglietti per le singole gare. Saranno considerate valide ai fini dell’acquisto anche le tessere che risultano scadute. La sottoscrizione sarà disponibile da venerdì 10 settembre (ore 15) fino venerdì 17 (ore 18) su vivaticket.it e presso i punti vendita Vivaticket.

Si ricorda che la normativa vigente impone l’obbligo di esibire la certificazione “Green Pass” riportante il QR-Code necessario per la verifica al momento dell’ingresso allo stadio».

Questo il comunicato del Club di via Olanda, relativo all'offerta per i prossimi due match casalinghi. I tifosi gialloblù residenti in Veneto, su decisione dell'Osservatorio Nazionale, non potranno invece partecipare alla prossima trasferta, in programma lunedì 13 settembre contro il Bologna.