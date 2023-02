L'Hellas supera l'esame salvezza Salernitana e riapre la corsa. Zaffaroni: «Vittoria cruciale»

L'Hellas va di corsa, e adesso ci crede sempre di più.

Se prima non c'era ancora così tanta convinzione, i tre punti conquistati con la Salernitana hanno sciolto ogni dubbio, candidando con forza la formazione gialloblù tra le squadre in lotta per la salvezza. La vittoria con i campani permette infatti alla compagine guidata da Zaffaroni, spalleggiato da Bocchetti, di salire a 17 punti, affacciandosi a sole due lunghezze dallo Spezia quart'ultimo, e dando un enorme contributo a risollevare l'entusiasmo di tutto l'ambiente. Match winner della sfida al Bentegodi è stato Cyril Ngonge, che dopo il gol del pareggio con la Lazio è andato nuovamente a segno anche di fronte ai granata, regalando un altro risultato preziosissimo per il futuro cammino degli scaligeri.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, lo aveva detto in vista di questa gara, non si doveva sbagliare atteggiamento: così è stato... «Sapevamo delle difficoltà di questa gara, sia da un punto di vista tecnico, perché giocavamo contro un avversario forte, ma soprattutto da un punto di vista nervoso e mentale. Sono partite, queste, che non bisogna sbagliare, però i ragazzi sono stati molto bravi, affrontandola bene. Un inizio partita equilibrato, poi dopo abbiamo creato i presupposti per fare gol e lo abbiamo fatto, così come siamo stati vicini al 2-0, non riuscendo però a concretizzare le occasioni, ma abbiamo comunque legittimato il vantaggio. Nel finale, quando loro si sono riversati in attacco, qualcosina abbiamo sofferto, ma la squadra ha tenuto duro e ha lottato. Portiamo a casa un risultato importante, fondamentale per il nostro percorso».

Una classifica che comincia a dare sempre più coraggio... «Dà coraggio, dà fiducia, ma sappiamo che il percorso è ancora lungo e su questo non bisogna sbagliare. Ci teniamo stretto questo risultato. La nostra qualità ora dev'essere il mantenimento di questa tensione nervosa, questa condizione fisica e mentale nel medio e nel lungo periodo».

Le prossime avversarie saranno Roma e Fiorentina, ma il Verona ci arriva con un'altra consapevolezza... «Al momento c'è la Roma, guardiamo partita dopo partita, con grande determinazione, ma con il giusto equilibrio, come sempre. Ripeto, nel nostro percorso, la parola 'equilibrio' è la chiave di tutto, quindi il riuscire ad avere questa mentalità ci può consentire di raggiungere il nostro grande obiettivo».

Si è confermato nuovamente come uno dei migliori in campo, oltre che colonna portante di tutta la squadra: Adrien Tameze adesso crede più che mai nell'obiettivo. Queste le parole del centrocampista franco-camerunese, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Adrien, un'altra vittoria importante dopo quelle arrivate contro Cremonese e Lecce: che partita è stata? «Una gara difficile, contro una diretta concorrente che è vicina a noi in classifica. Per noi è molto importante aver vinto questa sera».

Anche oggi i tifosi vi hanno spinto e sostenuto fino all'ultimo... «Nonostante abbiamo giocato per la terza volta consecutiva di lunedì, conoscendo il risultato delle altre squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo, i tifosi ci hanno aiutato anche oggi a dare il massimo, a dare il 100% di noi stessi».

Sei qui da tanto tempo, ormai quasi cento presenze con la maglia gialloblù: come state vivendo questo momento? «Sto bene e stiamo bene, ora sicuramente stiamo meglio. È chiaro che abbiamo passato un periodo difficile, ma in questo momento abbiamo riconquistato fiducia. Ora la strada è quella giusta e dobbiamo continuare a lavorare così».

Domenica ci sarà una sfida molto difficile a Roma: come la preparerete? «Come sempre, lavoreremo in settimana dando il massimo per andare a Roma e provare a giocare come stiamo facendo in questo momento».