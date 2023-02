Hellas Verona - Salernitana 1-0 | I gialloblu conquistano tre punti fondamentali, sogno salvezza sempre più reale

Vince e convince l'Hellas Verona che, contro la Salernitana, conquista tre punti fondamentali per la classifica e per il morale, forse mai così alto in questa stagione, iniziata malissimo ma che pare voler riservare ancora tante emozioni ai tifosi gialloblu.

L'avvio della gara ha visto gli ospiti più intraprendenti, ma col passare dei minuti è stato l'Hellas a creare le occasioni migliori. Le prove generali per il vantaggio dei padroni di casa sono state fatte al 27°, quando il nuovo arrivato Ngonge ha segnato con un bel diagonale, ma in posizione di fuorigioco. Rete giustamente annullata e punteggio che è però mutato poco dopo. Lo stesso Ngonge, infatti, al minuto 30° ha concluso a rete con un bella girata al volo di mancino in mezzo all'area, dopo aver ricevuto il perfetto cross dalla sinistra da parte di Lazovic, autore questa sera di una partita sontuosa per spirito di sacrificio e presenza offensiva.

Vantaggio meritato per i padroni di casa che hanno saputo poi difendersi fino allo scadere del primo tempo dai pur sterili attacchi della Salernitana, incapace di creare vere e proprie occasioni da gol. Poche le emozioni nella seconda frazione, giocata a lungo in mezzo al campo. Tra i tanti cambi susseguitisi da ambo le parti, spunta inoltre l'episodio al minuto 66° del (mancato) penalty per l'Hellas, prima concesso e poi tolto al Var. Il presunto fallo di Pirola su Doig in mezzo all'area era in effetti un'entrata pulitissima sulla sfera, giusta dunque la decisione finale dell'arbitro di non concedere il rigore dopo essere stato chiamato al Var a seguito del precedente grave errore di valutazione.

Per la Salernitana l'unica vera occasione, ghiottissima, di riacciuffare il pari è arrivata invece quando si era oramai alla fine della gara. Il neoentrato Piatek si è ritrovato all'86° a tu per tu solo davanti al portiere dell'Hellas, ma Montipò è stato davvero miracoloso e decisivo nel deviare in corner un tiro altrimenti destinato in rete. Al triplice fischio finale, dopo ben sei minuti di recupero e sofferenza, sugli spalti del Bentegodi è scoppiata la festa. E anche in campo.

Ora l'obiettivo salvezza per i gialloblu va assumendo sempre più i contorni di un'ipotesi tangibile, dopo essere stato a lungo in questa stagione un mero miraggio, poi un sogno ad occhi aperti. La classifica dice ancora terz'ultimo posto, ma il quart'ultimo occupato dallo Spezia è a sole due lunghezze di distanza. Il gioco, lo spirito combattivo e la qualità di alcuni singoli visti in campo stasera contro la Salernitana lasciano sicuramente ben sperare. Prossima sfida in calendario, domenica sera alle 20.45, in trasferta all'ompico per il posticipo contro la Roma.

La diretta del match

Secondo tempo

90°+7 Finisce qui una gara importantissima che l'Hellas, con merito, porta a casa guadagnando preziosi punti salvezza contro una diretta concorrente.

90°+1 Grande giocata di Dia che con un tiro a giro dal limite dell'area sfiora la rete del pareggio, ma la sfera esce alla sinistra di Montipò.

88° Annunciati ben 6 minuti di recupero.

88° Ammonito Verdi per un fallo su Sambia.

86° Clamorosa occasione per Piatek che, a tu per tu con Montipò, sbaglia un gol quasi fatto. Miracoloso l'intervento in uscita dell'estremo difensore gialloblu.

85° Cambi nell'Hellas: Faraoni per Doig e Verdi per Duda.

82° Altro cambio per gli ospiti: dentro Gyomber per Ekong.

81° Ancora un'occcasione per i gialloblu, questa volta con Duda che impensierisce Sepe grazie ad un diagonale mancino troppo debole però. La Salernitana si salva ancora.

80° Entra Valencia per Pirola nella Salernitana.

79° Conclusione dal limite di Lazovic, Sepe in due tempi gli dice "no".

76° Occasione Hellas: ennesimo cross dalla sinistra di Lazovic con Depaoli che non riesce ad impattare bene la sfera a due passi dalla porta e l'azione sfuma.

75° Dentro Lasagna per Ngonge nell'Hellas Verona.

73° Tiro su punizione da lontanissimo di Sambia, Montipò non si arrischia a bloccare e respinge coi pugni. Pericolo!

70° Spinge l'Hellas a caccia del raddopio, ci prova Duda ma il suo tiro è debole e Sepe blocca in scioltezza.

68° Fallo questa volta in mezzo al campo dello stesso Pirola, giusto il giallo che arriva puntuale.

67° Va però al Var l'arbitro: il fallo non c'è, è una grande chiusura difensiva di Pirola. Decisione giusta dell'arbitro, il difensore della Salernitana era infatti entrato nettamente sulla palla.

66° Calcio di rigore per l'Hellas per un fallo di Pirola su Doig, dopo un'ingenuità clamorosa di Bonazzoli che perde una palla sanguinosa in mezzo al campo.

64° Due cambi nell'Hellas: dentro Dawidowicz e Abildgaard al posto di Gaich e Magnani.

60° Ammonito Coulibaly per fallo su Doig.

56° Tre cambi per la Salernitana: dentro Sambia, Piatek e Coulibaly per Caviglia, Crnigoj e Candreva. Cambio modulo e 4-3-3 per gli ospiti.

53° Ancora un'ottima triangolazione tra Lazovic e Ngonge, ma questa volta la conclusione dell'attaccante gialloblu è fuori misura e finisce altissima.

48° Brutta entrata di Magnani su Dia in mezzo al campo e ammonizione inevitabile per il difensore dell'Hellas.

45° Al via il secondo tempo di gioco, squadre in campo senza cambi.

Primo tempo

45°+2 Opportunità per la Salernitana con Dia che in diagonale dalla destra sfiora il palo, ma la palla esce sul fondo. Finisce qui la prima frazione di gioco.

44° Occasione Hellas: Depaoli si ritrova sul destro la palla del due a zero dopo una serie di rimpalli fortunati, ma la sua conclusione finisce alta non di molto.

44° Saranno due i minuti di recupero nel primo tempo.

30° Ancora Ngonge, e questa volta il gol è buono: strepitosa azione corale dell'Hellas con il cross dalla fascia sinistra di Lazovic ed il puntuale appoggio col mancino di Ngonge che batte Sepe e porta avanti i gialloblu.

27° Segna Ngonge con un tiro in diagonale dalla sinistra, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

24° Spinge l'Hellas che si guadagna ancora un corner, sugli sviluppi è Gaich che in mezza girata di destro sfiora la rete da una posizione molto favorevole. La palla esce però a lato.

21° Clamorosa occasione da gol per l'Hellas: Duda ci prova due volte da dentro l'area col mancino, ma la prima conclusione è ribattuta e la seconda esce d'un soffio.

20° Tunnel in mezzo al campo per Gaich che costringe Bronn al fallo tattico, cartellino giallo inevitabile.

15° Ci prova anche Ngonge dai 35 metri, tiro col mancino deviato in corner sui cui sviluppi l'Hellas non riesce ad incidere.

3° Conclusione dalla distanza di Bonazzoli, tiro deviato che Montipò blocca senza problemi.

1° Al via la sfida dopo il minuto di silenzio per ricordare le vittime del terremoto in Turchia e Siria.

Le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA-SALERNITANA

HELLAS VERONA (3-4-2-1) - Montipò; Magnani, Hien, Coppola; Depaoli, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Ngonge; Gaich.

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Faraoni, Verdi, Lasagna, Ceccherini, Caia, Terracciano, Braaf, Dawidowicz, Abildgaard, Kallon, Cabal, Joselito.

Allenatore: Marco Zaffaroni

SALERNITANA (3-5-2) - Sepe; Bronn, Ekong, Pirola; Candreva, Nicolussi Caviglia, Vilenha, Crnigoj, Bradaric; Bonazzoli, Dia.

A disposizione: Fiorillo, Ochoa, Daniliuc, Sambia, Bohinen, Botheim, Valencia, Coulibaly, Kastanos, Gyomber, Iervolino, Lovato, Piatek.

Allenatore: Davide Nicola.

ARBITRO: Paolo Valeri (Sez. AIA di Roma 2)