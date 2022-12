Eccellenza, risultati e marcatori della 13^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 12^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 13^ turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. Continua il testa a testa al vertice: nell'anticipo del sabato la Clivense travolge 5 a 0 la Belfiorese, andando a segno con il nuovo acquisto Antenucci (doppietta), Tobanelli, Florian e Venitucci, ma l'Ambrosiana risponde subito con il successo in trasferta sul Camisano (1-2). Il Castelnuovo crolla in casa con il Bassano, perdendo 1 a 4, mentre finisce in parità tra Garda e Valgatara (1-1). Marchesini e Zanetti fanno tornare a gioire il Vigasio, vittorioso 0 a 2 sul campo del Montorio. Sconfitta, invece, per il Pescantina Settimo, che torna senza punti dalla sfida esterna persa con l'Union Eurocassola (3-1).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 13^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A