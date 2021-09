Coppa Italia Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della prima giornata

Il Villafranca passa di misura col Garda, così come la Belfiorese col Cologna. Pari Valgatara-Pescantina e Team Santa Lucia-Mozzecane. Tre reti per il Vigasio, vittorioso col Montorio

Partita ufficialmente la stagione per i dilettanti, impegnati con i primi incontri di Coppa.

Nella Coppa Italia di Eccellenza diverse le squadre veronesi in campo, che nel fine settimana si sono sfidate in occasione della prima giornata della competizione.

Nel girone 1, pareggio a reti bianche nell'anticipo tra Valgatara e PescantinaSettimo, in un match ricco di occasioni non concretizzate. Al Villafranca basta un solo gol per vincere col Garda: nello 0 a 1 finale marcatore il difensore Gardini con un tiro dalla distanza. Il girone 2 si presenta con due gare dalle tante reti. Tra Team Santa Lucia e Mozzecane termina 3 a 3: Dalla Pellegrina e Boseggia portano avanti gli ospiti, rimontati poi da Nardi e Olivieri. La firma di Scatolon sembra il colpo del ko per la squadra di casa, che però trova il pari con Olivieri a tempo scaduto. Il Vigasio rifila un tris al Montorio con Torri, Inverardi e Granoche; inutile per gli ospiti il gol di Vesentini. Brunazzi regala il successo alla Belfiorese nel girone 3, siglando lo 0 a 1 finale sul campo del Cologna Veneta.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la prima giornata di Coppa Italia Eccellenza:

GIRONE 1

Valgatara - Pescantina Settimo 0-0

Garda - Villafranca Veronese 0-1 (Gardini)

GIRONE 2

Team Santa Lucia Golosine - Calcio Mozzecane 3-3 (Dalla Pellegrina, Boseggia, Nardi, Olivieri, Scatolon, Olivieri)

Vigasio - Montorio 3-1 (Torri, Inverardi, Vesentini, Granoche rig.)

GIRONE 3