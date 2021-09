Trofeo Veneto Promozione, risultati e marcatori delle partite della prima giornata

Partita ufficialmente la stagione per i dilettanti, impegnati con i primi incontri di Coppa.

Nel Trofeo Veneto di Promozione tante le squadre veronesi in campo, che nel fine settimana si sono sfidate in occasione della prima giornata della competizione.

Nel girone 1 termina 3 a 3 l'incontro tra Lugagnano e Castelnuovo, in un match ricco di gol e continui ribaltamenti. Il vantaggio iniziale per gli ospiti porta la firma di di Cadete, riacciuffato subito da Danieli. Perozzi su rigore sancisce il momentaneo 2 a 1 per i padroni di casa, che vengono però recuperati nella ripresa dal gol di Bonfigli. Il 3 a 2 di Rossi dà l'illusione di vittoria al Castelnuovo, ma la rete di Zanoni chiude il match in equilibrio. Pari anche tra Concordia e Povegliano, con gli ospiti avanti grazie a Sberveglieri, ripresi nel secondo tempo dai padroni di casa con Ghirlanda per l'1 a 1 definitivo. Nel girone 2 successo per l'Audace, che grazie alla doppietta di Herber supera in trasferta l'Alba Borgo Roma, a segno con Peroni su rigore. Nell'1 a 0 tra Cadidavid e Virtus decide il rigore di Avesani. Tris dell'Oppeano contro il San Giovanni Lupatoto: nella sfida del girone 3 protagonisti Coraini e Manganotti, autore di una doppietta; inutile il gol di Bezzetto. Nel girone 4 l'Aurora Cavalponica ottiene tre punti fuori casa grazie ad un 2 a 1 deciso dalle marcature di Sinigaglia e Vujcic, con l'Albaronco a segno solamente nel finale con Carpene. Risultato analogo anche tra Isola RIzza Roverchiara e Atletico Cerea: la doppietta di Pasquali regala la vittoria ai padroni di casa, con Parol in gol nella ripresa per gli ospiti.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la prima giornata di Trofeo Veneto:

GIRONE 1

Lugagnano - Castelnuovo DG 3-3 (Cadete, Danieli, Perozzi rig., Bonfigli, Rossi, Zanoni)

PGS Concordia - Povegliano Veronese 1-1 (Sberverglieri, Ghirlanda)

GIRONE 2

Alba Borgo Roma - Audace Calcio 1-2 (Herber, Peroni, Herber)

Cadidavid - Virtus 1-0 (Avesani rig.)

GIRONE 3

San Giovanni Lupatoto - Oppeano 1-3 (Coraini, Manganotti, Manganotti, Bezzetto)

GIRONE 4