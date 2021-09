Coppa Italia Eccellenza, pareggio a reti bianche nell'anticipo tra Valgatara e PescantinaSettimo

Debutto a porte inviolate per le due formazioni veronesi di Eccellenza, impegnate in Coppa Italia nel primo incontro ufficiale della stagione

Termina con un pari a reti bianche l'anticipo di Coppa Italia Eccellenza, giocato tra Valgatara e PescantinaSettimo nel pomeriggio di sabato 4 settembre. Un match iniziato più tardi del previsto, ovvero con 45 minuti di ritardo, in attesa dell'arrivo al campo della terna arbitrale.

Meglio il PescantinaSettimo nel primo tempo, pericoloso e vicino al vantaggio con alcune palle gol non concretizzate. Nella ripresa, però, i rossoblù rimangono in inferiorità numerica per l'espulsione dell'attaccante Boni, punito con una doppia ammonizione. Il Valgatara aumenta allora il ritmo, ma gli ospiti non calano l'attenzione e creano comunque delle occasioni velenose su cui è bravo a sventare il portiere locale Cecchini, decisivo nel mantenere il risultato in equilibrio.

Tutto sommato soddisfatto l'allenatore del PescantinaSettimo, Giovanni Orfei: «Abbiamo fatto una buona partita, intensa ed aggressiva, proprio come l’avevamo preparata. Anche quando siamo rimasti in dieci abbiamo fatto bene, lottando fino alla fine».

Giovedì 9 settembre è in programma un'amichevole per la squadra di mister Jodi Ferrari, che alle ore 20.30 sfiderà l’Ambrosiana del nuovo tecnico Pugliese.

Questo il tabellino dettagliato dell'incontro:

Valgatara - PescantinaSettimo 0-0

Valgatara: Cecchini, Zoppi (15’st Lallo), Martini, Speri, Tonolli, Muzza, Testi (30’ Bellamoli), Multari, P. Filippini, Fittà (12’st M. Filippini), Caia (25’st Farias). Allenatore Ferrari.

PescantinaSettimo: Padovani, Lavarini, Rossi, Cailotto, Bertasi, Bertoldi, Cortese L. (20’st Cortese M.), Luci (33’st Ambrosi), Ceretta (36’st Leardini), Fiumicetti, Boni. Allenatore Orfei.

Arbitro: Antonio Bissolo di Legnago

Note: Espulso Boni (P) al 15’ st per doppia ammonizione