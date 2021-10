Coppa Italia Eccellenza, le gare dei quarti di finale: il Vigasio sfida il MestrinoRubano, Villafranca contro Montecchio

Formulati i sorteggi da parte del Comitato Regionale Veneto, per le squadre di Eccellenza qualificate è tempo di scendere in campo in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia, combinati in base ai risultati acquisiti agli ottavi.

Sarà un weekend dedicato solamente alla Coppa, dato che tutte le altre formazioni dilettantistiche impegnate in campionato approfitteranno di una giornata di riposo dettata dal calendario.

Il Vigasio di mister Spinale sfiderà il MestrinoRubano nel match anticipato a oggi, 30 ottobre, ore 15. Il Villafranca, invece, affronterà il Montecchio Maggiore nella gara in programma domani, 31 ottobre, alle ore 14.30.

Questo il riepilogo degli incontri delle squadre veronesi rimaste:

QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA ECCELLENZA (fase Regionale)