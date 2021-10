Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 6^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della quinta giornata, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del quinto turno di campionato.

Le formazioni veronesi di Eccellenza si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Il big match tra Vigasio e Villafranca va a favore degli ospiti, che si impongono 1 a 3 con Tomè, Marchetti e Cibin; inutile la reazione dei locali a inizio ripresa guidata da Pastorelli. 2 a 0 del Mozzecane sul Garda e prima vittoria stagionale per i rossoblù di Matteoni, che devono ringraziare il decisivo Salvini. Colpo fuori casa per la Belfiorese, che batte 1 a 2 la Virtus Cornedo nel bis firmato Baltieri-Brunazzi. Netto 0 a 3 del Pescantina Settimo sul campo dello Schio: a segno Boni (doppietta) e Dos Santos. La tripletta di Casarotto non lascia scampo al Cologna, sconfitta a Montecchio. Perde anche il Team Santa Lucia a Mestrino, un 3 a 1 firmato dal bis di Salata e da Scapin. Pari, infine, tra Valgatara e Montorio: a Porcelli risponde Filippini P..

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 6^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A