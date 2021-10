Trofeo Veneto Promozione, le gare degli ottavi di finale: Audace contro Oppeano, Virtus in trasferta a Trissino

Formulati i sorteggi da parte del Comitato Regionale Veneto, per le squadre di Promozione qualificate è tempo di scendere in campo in occasione degli ottavi di finale di Trofeo Veneto, combinati in base ai risultati acquisiti ai sedicesimi.

Sarà un weekend dedicato solamente alla Coppa, dato che tutte le altre formazioni dilettantistiche impegnate in campionato approfitteranno di una giornata di riposo dettata dal calendario.

L'Oppeano, di recente rivoluzionato dal cambio di panchina, proverà a soddisfare le aspettative della società di Agnolin passando il turno col nuovo tecnico Cherobin, chiamato a sostituire l'esonerato Pennacchioni. La sfida si disputerà sul campo dell'Audace di mister Biroli. Nell'altra gara di cartello, la Polisportiva Virtus sarà invece ospitata dalla compagine vicentina del Trissino.

Questo il programma degli incontri delle squadre veronesi rimaste, che si giocheranno in gara a eliminazione diretta domenica 31 ottobre 2021 con inizio alle ore 14.30 (salvo diversi accordi fra le due società):

OTTAVI DI FINALE TROFEO VENETO PROMOZIONE