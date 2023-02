Calciomercato Hellas, le ultime uscite: Günter alla Samp, Piccoli all'Empoli e Hongla al Valladolid

È stato un ultimo giorno di calciomercato invernale intenso per l'Hellas Verona, con il direttore sportivo Sean Sogliano che ha lavorato molto anche sul fronte delle uscite.

Ieri, martedì 31 gennaio, la prima trattativa ad essere ufficializzata è stata quella della cessione di Koray Günter alla Sampdoria, approdato nella squadra blucerchiata in prestito con opzione che si trasforma obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A. Più tardi la società gialloblù ha comunicato di aver definito con l'Atalanta la risoluzione anticipata del prestito di Roberto Piccoli, che dopo essere rientrato nel Club bergamasco si è immediatamente accasato all'Empoli. In aggiunta, la Fiorentina ha scelto di riscattare in anticipo Antonin Barak, che è divenuto così un giocatore viola a tutti gli effetti: nelle casse degli scaligeri è andata una cifra intorno ai sei milioni di euro per l'acquisizione del cartellino. L'ultimo annuncio ha riguardato Martin Hongla, che si è trasferito al Real Valladolid in prestito con diritto di riscatto. Oltre a tutte queste, lunedì 30 gennaio il Verona aveva formalizzato il passaggio del portiere Mattia Chiesa al Mantova a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

Simone Verdi, invece, è stato bloccato sul gong. La trattativa lampo a tre tra Hellas, Torino e Salernitana, con l'accordo già raggiunto, è sfumata perché il contratto non è stato depositato in tempo. Le parti si sarebbero subito attivate per segnalare un problema tecnico del portale che avrebbe impedito di chiudere l'operazione, ma la Lega avrebbe prontamente smentito la Salernitana, che aveva affermato di aver inviato una Pec in realtà mai arrivata. Il giocatore resterà dunque a Verona.