Hellas, il pari a Udine un altro passo in avanti. Zaffaroni: «Punto prezioso raggiunto con atteggiamento e carattere»

L'Hellas torna dalla Dacia Arena con un punto in tasca e una consapevolezza in più: quella di poter continuare a sperare e lottare per inseguire l'obiettivo salvezza.

A Udine i gialloblù di Zaffaroni passano in vantaggio a inizio gara con il tiro di Lazovic, deviato in modo decisivo da Becao, ma poi subiscono la reazione della squadra bianconera di Sottil, che rimette presto le cose in equilibrio con Samardzic e fissa così il risultato sull'1 a 1.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico milanese al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club di via Olanda:

Mister, prestazione di carattere dei gialloblù stasera... «Direi che abbiamo fatto una grande partita, per atteggiamento, per carattere. Sapevamo di giocare in un campo difficile contro una squadra forte, ma i ragazzi sono stati bravissimi, affrontando la gara nella maniera giusta. Siamo passati in vantaggio, poi c'è stato un ritorno dell'Udinese, come normale che fosse, soprattutto nella parte iniziale del secondo tempo, però la squadra ha tenuto. La cosa importante, dal 70' in poi, è che la squadra sia tornata ad attaccare, riprendendo in mano il gioco e creando anche i presupposti per segnare in un paio di occasioni. È un risultato importante, per la classifica, ma che ci dà fiducia e autostima per continuare nel nostro percorso».

Tanti aspetti positivi in questa partita, anche da parte dei nuovi arrivati che sono entrati nel secondo tempo... «Braaf e Ngonge sono stati bravi, hanno risposto molto bene. Poi c'è stato l'ingresso di Duda che, anche se arrivato da pochissimo, sappiamo essere un giocatore di grande esperienza, anche a livello internazionale, ed è stato assolutamente all'altezza della situazione».

La parola 'continuità' descrive questo avvio di 2023 del Verona... «Questo è un aspetto fondamentale. La continuità di risultati ti dà più consapevolezza, soprattutto quando fai certe partite, su campi così difficili, contro avversari forti. Riuscire a fare un risultato positivo in questo modo dà grande morale per continuare il nostro percorso».

Schierato titolare, ha lottato dall'inizio alla fine, immolandosi anche quando era necessario. Si tratta di Giangiacomo Magnani, che con pazienza ha saputo scalare le gerarchie in difesa. Queste le parole del centrale emiliano, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società scaligera:

Giangiacomo, una partita combattuta dall'inizio alla fine: quanto vale questo punto? «Non perdere per noi è fondamentale in questo momento e quindi siamo assolutamente contenti del risultato di oggi, soprattutto perché arrivato su un campo difficile come questo».

Che partita è stata? «Siamo contenti, faccio i miei complimenti a tutta la squadra, e soprattutto a Lorenzo che è stato davvero efficace oggi in più di un'occasione. È stata sicuramente una partita dura, ma ce ne saranno tante altre ancora più difficili: speriamo di ottenere ancora altri buoni risultati».

Secondo risultato utile consecutivo e quarto nelle ultime cinque partite. Possiamo dire che stanno arrivando sempre più conferme da questa squadra… «Siamo sulla buona strada ma dobbiamo continuare a lavorare, partita dopo partita. Oggi oltretutto sono rimasto davvero impressionato dal nostro pubblico, perché non mi aspettavo di trovare così tanti tifosi gialloblù in un freddo lunedì sera a Udine. A loro va il nostro più grande ringraziamento: senza di loro ci manca un pezzo, vederli così è magnifico».