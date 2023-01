Udinese - Hellas Verona 1-1 | Autogol Becao e poi Samardzic: i gialloblù strappano un punto alla Dacia Arena

Il Verona la sblocca con un lampo in avvio, l'Udinese reagisce e rimette i conti in regola.

Finisce in parità la sfida alla Dacia Arena, con i gialloblù che tornano dalla trasferta friulana con un punto prezioso conquistato e, parallelamente, un passo in più per continuare a sperare di raggiungere l'obiettivo salvezza. Una sfida che si sblocca nel giro di nemmeno quattro minuti: Lazovic recupera palla in zona offensiva, calciando senza pensarci due volte. La sua conclusione viene intercettata da Becao, che di testa alza la traiettoria disegnando una parabola velenosa che si infila all'incrocio dei pali, beffando Silvestri. Dopo il vantaggio ospite la reazione bianconera non si fa attendere: Ehizibue prima e Arslan poi costringono Montipò agli straordinari. La pressione della squadra di Sottil, però, porta i suoi frutti al 21': la sponda di Beto favorisce Samardzic, che con un tocco pregiato di esterno sinistro trova l'angolino opposto per la rete che vale il pareggio. Bijol, solo nel cuore dell'area, fallisce il colpo del sorpasso da calcio d'angolo, seguito poi dall'uno-due Beto e Udogie ben murato dalla retroguardia scaligera, e a fine primo tempo il parziale si fissa così sull'1 a 1. La ripresa si apre con la mancata zampata di Lasagna, su spizzata di Djuric, che causa quasi un autogol per un rimpallo tra Perez e Silvestri. Il subentrato Ngonge dà freschezza e vivacità all'attacco dell'Hellas, mettendosi subito in luce con un bel tiro ribattuto da Silvestri. La situazione resta però bloccata fino allo scadere, e così le due formazioni si devono accontentare del pareggio. Il prossimo impegno del Verona sarà al Bentegodi lunedì prossimo, 6 febbraio, alle 18.30 contro la Lazio.

Il tabellino

UDINESE-HELLAS VERONA 1-1

Reti: 4' Becao (aut.), 21' Samardzic

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (dall'85' Ebosele), Samardzic, Walace, Arslan (dal 65' Lovric), Udogie (dall'85' Ebosse); Success, Beto

A disposizione: Padelli, Piana, Masina, Abankwah, Buta, Pereyra, Vivaldo, Pafundi

Allenatore: Andrea Sottil

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini (dal 46' Coppola); Depaoli (dal 58' Terracciano), Tameze, Sulemana (dal 58' Duda), Lazovic; Lasagna, Braaf (dal 73' Ngonge); Djuric (dall'86' Piccoli)

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Verdi, Kallon, Cabal, Joselito

Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Luca Pairetto (Sez. AIA di Nichelino)

Assistenti: Andrea Zingarelli (Sez. AIA di Siena), Marco Trinchieri (Sez. AIA di Milano)

NOTE. Ammoniti: Magnani, Beto, Ceccherini, Sulemana, Bocchetti.

La cronaca

PRIMO TEMPO - Subito in attacco l'Udinese.

4'. Vantaggio Hellas! Lazovic cerca la conclusione dalla distanza e, complice una deviazione decisiva di testa di Becao, ne esce una parabola letale all'incrocio dei pali che beffa Silvestri.

6'. Ancora in avanti il Verona: lo stesso Lazovic pennella verso il centro, con Magnani che non trova la migliore incornata per inquadrare in porta.

11'. Tenta il tiro l'ex Udogie, Magnani fa muro e respinge con prontezza.

12'. Pericolosi i bianconeri: Ehizibue appoggia a rimorchio per Success, che in area piccola calcia a botta sicura. Montipò risponde con un miracolo.

13'. Spinge con insistenza la squadra di casa, che ha reagito con forza dopo il gol subito.

17'. Fallo di mano di Magnani al limite dell'area: cartellino giallo per il difensore scaligero e punizione per i friulani.

19'. Altra parata provvidenziale di Montipò, che dopo una deviazione ribatte con riflesso l'insidioso destro di Arslan.

21'. Pareggio Udinese. Dopo aver ricevuto in area di rigore, Beto protegge bene palla su Hien e scarica con i tempi giusti su Samardzic, che arriva come un treno e di prima intenzione piazza il pallone nell'angolino opposto.

26'. Hien argina con il fisico Arslan per favorire l'uscita a valanga di Montipò. Successivo accenno di reazione del centrocampista bianconero, che si allaccia con il difensore al termine dell'azione.

30'. Ammonito anche Beto, punito per una scarpata sul volto di Magnani.

32'. Occasione divorata da Bijol: tutto solo, pescato da calcio d'angolo, spedisce a lato da posizione favorevole.

33'. Djuric filtra per Lasagna, anticipato sul più bello dall'efficace intervento in scivolata di Bijol.

34'. Seconda sponda di Djuric per Lasagna, che allunga la zampata senza però riuscire a impattare bene il pallone.

39'. Beto si libera di prepotenza in area, con Montipò chiamato a chiudergli lo spazio. Sulla respinta, è Magnani a doversi immolare sul seguente tentativo di Udogie.

40'. Chance importante per l'Hellas: Braaf riceve nel cuore dell'area, ma trova sulla sua strada l'opposizione della difesa friulana.

41'. Fallo tattico di Ceccherini, ammonito per una trattenuta su Arslan.

44'. Ci prova da fuori Success: palla alta.

46'. Termina qui il primo tempo: all'intervallo situazione di equilibrio alla Dacia Arena.

SECONDO TEMPO - Cambio tra le fila gialloblù: Coppola entra al posto di Ceccherini.

46'. Spizzata di Djuric a mandare in porta Lasagna, che però non tocca il pallone, ma a momenti e complice un rimpallo rischia di causare un autogol di Bijol, ma Perez salva sulla linea.

47'. Nell'incornata precedente ha la peggio Djuric, che rimedia un taglio al sopracciglio e viene medicato a bordo campo.

48'. Su calcio d'angolo bianconero colpisce di testa Perez: Montipò vola e salva tutto.

50'. Sulemana atterra irregolarmente Success e rimedia un cartellino giallo.

51'. Nonostante la lunga distanza, Samardzic ci prova ugualmente da fermo: Montipò legge la traiettoria e respinge con i pugni.

57'. Il piazzato di Arslan si spegne centrale tra le braccia di Montipò.

59'. Altri due cambi per la formazione scaligera: Terracciano e Duda prelevano Depaoli e Sulemana.

65'. Non ce la fa Arslan, che esce zoppicante per un problema alla caviglia: dentro Lovric.

67'. Strappo di Udogie sulla sinistra, che dopo aver superato Terracciano trova lo spiraglio per il cross. A centro area ci pensa Coppola a liberare di testa.

73'. Proseguono le sostituzioni per la squadra di Zaffaroni: esce il debuttante Braaf, entra l'altro debuttante Ngonge.

74'. Dopo una prolungata assenza in fase offensiva, il primo squillo per l'Hellas lo dà proprio il subentranto Ngonge, che scalda i guantoni a Silvestri.

76'. Pericolosa l'Udinese, che gioca nell'area gialloblù senza riuscire a concludere. In un secondo momento, sul tiro dalla distanza di Samardzic Montipò blocca senza troppi affanni.

77'. Rigore in movimento fallito da Lasagna, che viene murato dalla retroguardia bianconera. Grande occasione per il Verona.

78'. Traversone di Ngonge per Djuric, che tuttavia non riesce a incornare con sufficiente convinzione verso la porta di Silvestri.

79'. Success scambia con un rapido uno-due in area, Magnani è ben appostato e respinge di testa il suo cross.

81'. Silvestri sbaglia il disimpegno con i piedi, Lasagna non ne approfitta nella conclusione da fuori.

82'. Il diagonale di Lovric si spegne non di molto sul fondo.

83'. Duda recupera palla sulla trequarti e serve Lasagna, che cerca ancora una volta il sinistro: Silvestri si distende e allontana lateralmente.

85'. Ultime mosse per Sottil, che cambia gli esterni: dentro Ebosele e Ebosse, fuori Ehizibue e Udogie.

86'. Esce anche Djuric per lasciare spazio a Piccoli.

92'. Finisce la partita di Success, fa il suo ingresso il giovane Vivaldo.

93'. Montipò blocca in presa alta il colpo di testa di Bijol.

96'. Finisce qui: Udinese 1 Hellas Verona 1.