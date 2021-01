Bologna - Hellas Verona 1-0 | Orsolini affonda gli scaligeri al Dall'Ara

BOLOGNA - HELLAS VERONA 1-0

MARCATORI: Orsolini (B) su rig. al 19'

PRIMO TEMPO - Parte aggressivo il Bologna e dopo un minuto ci prova con Barrow: Silvestri blocca a terra. Dopo un buon inizio dei padroni di casa, l'Hellas cerca di guadagnare campo. Match equilibrato, buoni ritmi ma pochissime situazioni pericole nel primo quarto d'ora. Girata di Orsolini fuori al 16' su assist di Vignato. Al 18' Orsolini taglia in area e Silvestri para, la sfera arriva a Soriano che viene steso dal portiere: rigore. Sul dischetto va lo stesso Orsolini che non sbaglia. Vacilla la difesa di Juric, che fatica a trovare le giuste contromisure contro i felsinei. Bologna ancora in pressione e pericolosa dal corner al 22', ma la retroguardia scaligera libera. Dijks mette fuori l'assist di Dimarco al 26': è il primo pericolo creato dai gialloblu. Gli ospiti cercano di prendere in mano la partita, ma il Bologna non vuole lasciare l'iniziativa. I gialloblu faticano a trovare sbocchi in avanti, più pericolosi gli avversari.

SECONDO TEMPO - Buona ripartenza dei padroni di casa. Largo il tiro di Barrow al 50'. Come nella prima frazione, l'Hellas fatica ad impostare la sua trama. Al 54' la palla recuperata da Faraoni mette in moto Barak, che premia l'inserimento di Lazovic, ma il suo tiro da buona posizione non trova la porta. Il Bologna combina al 56' e porta Dominguez al tiro dall'interno dell'area: deviato in corner. Match sempre combattuto. Al 63' Dawidowicz vince un contrasto al limite e serve Kalinic, che si fa ipnotizzare da Skorupski e si divora il gol del pareggio. Al 65' è ancora Kalinic a gestire la sfera nell'area avversaria e a cercare un inserimento che non arriva. Al 71' l'imbucata di Dominguez trova Barrow che calcia da posizione defilata, ma Silvestri respinge di piede. Un minuto dopo il portiere respinge il tiro da lontano di Orsolini. Dopo i cambi, il Verona prova a spingere per cercare il pareggio. Inserimento e colpo di testa di Svanberg all'82': alto. L'Hellas continua a cercare senza fortuna la giusta soluzione offensiva. Di Carmine in anticipo sul primo palo al 93', servito da Lazovic, coglie solo l'esterno della rete.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Dominguez (dal 75' Svanberg); Orsolini (dal 75' Olsen), Soriano, Vignato (dall'84 Sansone); Barrow (dal 75' Palacio).

A disposizione: Da Costa, Breza, Hickey, Soumaoro, Paz, Poli, Baldursson, Kingsley. ALLENATORE: Siniša Mihajlović.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter, Dimarco (dal 74' Colley); Faraoni, Dawidowicz (dall'89' Bessa), Ilić, Lazović; Barák, Zaccagni; Kalinić (dal 69' Di Carmine).

A DISPOSIZIONE: Berardi, Pandur, Lovato, Salcedo, Di Carmine, Udogie, Çetin, Rüegg, Amione, Danzi. ALLENATORE: Ivan Jurić.

ARBITRO: Maurizio Mariani di Aprilia.

AMMONITI: Zaccagni, Dijks